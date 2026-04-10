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'Heated Rivalry': concurso de sósias acaba em beijo e namoro

Evento em aproxima participantes e repercute nas redes sociais

Concurso de sócias foi além da semelhança física - (crédito: Reprodução/redes sociais)
Concurso de sócias foi além da semelhança física - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Um concurso de sósias inspirado no romance Heated Rivalry (ou "Rivalidade ardente", no Brasil), terminou de forma inesperada em Washington, nos Estados Unidos. O que começou como uma competição entre fãs acabou se transformando em um romance real entre dois participantes, após um beijo durante a final que viralizou nas redes sociais.

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O evento reuniu admiradores da obra para interpretar os personagens principais da história, Ilya e Shane. Entre performances e interações no palco, os finalistas Felix Eller e Aram Matagi chamaram a atenção do público ao protagonizarem um momento espontâneo durante a etapa decisiva. O beijo entre os dois, registrado por quem acompanhava a competição, rapidamente circulou on-line e acabou influenciando a escolha dos vencedores.

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Felix foi eleito o melhor sósia de Ilya, enquanto Aram venceu na categoria relacionada a Shane. Depois da final, o que parecia apenas uma encenação ganhou continuidade fora do evento. Em entrevistas ao portal Lucy in Luv, os dois relataram que decidiram se conhecer melhor e marcaram um primeiro encontro poucos dias após o concurso.

Segundo Aram, o encontro aconteceu em uma cafeteria na capital norte-americana e durou horas. “Nosso primeiro encontro foi muito bom. Foi bem tranquilo, só tomamos maple chai em uma cafeteria em DC, mas foi muito fácil conversar com o Felix. Percebemos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos”, contou.

Felix também comentou a experiência em entrevista à revista Out e destacou o clima descontraído do encontro. “Acho que ficamos juntos por cerca de oito horas. Sinceramente, foi perfeito”, afirmou. Ele relatou ainda um episódio curioso durante o encontro, quando uma fã que havia assistido à competição reconheceu o casal e ofereceu sobremesas como forma de celebrar a aproximação.

Com a repercussão, o casal já planeja novos encontros. Entre as ideias está assistir a uma partida do time de beisebol Washington Nationals, com ingressos que receberam durante o próprio concurso. Eles também mencionaram a possibilidade de realizar atividades ao ar livre, aproveitando o tempo juntos fora do contexto do evento.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 10/04/2026 17:38 / atualizado em 10/04/2026 18:00
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