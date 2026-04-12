BBB 26: Marciele é a mais votada no Paredão e está eliminada

Mais um participante saiu do Big Brother Brasil 26. Marciele foi quem o público escolheu para deixar a casa neste domingo (12/4), em disputa contra Leandro Boneco e Gabriela, que permanecem no jogo.

A porcentagem da votação do Paredão no BBB 26 indicou 59,45% para Marciele, 37,62% para Leandro Boneco e 3,04% para Gabriela.

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Vale lembrar que esta foi apenas a primeira parte do reality show do dia. A partir das 23h10, o programa volta ao ar com a Prova do Líder e a formação de um novo Paredão.

Como foi a participação de Marciele pelo BBB 26

Marciele começou sua participação no programa vencendo a disputa da Casa de Vidro da região Norte contra Livia.

Durante a passagem no BBB 26, não venceu as principais provas, como do Anjo ou do Líder, nem atendeu ao Big Fone - mas chegou a ser indicada ao Paredão por Milena em 29 de março, quando a colega atendeu ao telefone do reality.

Nas seis primeiras semanas, ela praticamente não foi lembrada nas formações de Paredão. A partir da eliminação de Maxiane, porém, passou a se tornar um dos alvos.

Seu nome foi o mais indicado pela casa no Paredão Falso (ainda que seus colegas não soubessem), mas Marciele venceu a Prova Bate e Volta naquela ocasião.

Mesmo que tenha fugido da berlinda nas 10 primeiras semanas de programa, nas quatro formações de Paredão mais recentes seu nome esteve presente.

Antes da eliminação deste domingo, havia sido salva de ser eliminada com apenas 2,29% dos votos no dia em que Solange deixou o BBB 26; 20,37% na disputa com Chaiany; e 1,09% no Paredão que eliminou Samira.