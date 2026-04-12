Thiago Gagliasso critica Bruno após encontro com Lula: "Vira homem"

Thiago Galiasso aponta negativamente para o irmão, o ator Bruno, em meio a encontro com Lula e Janja - (crédito: Reprodução / Instagram / @thiagogagliasso)

O deputado estadual Thiago Gagliasso (PL-RJ) foi às redes sociais para criticar o irmão, o ator Bruno Gagliasso, por ter posado ao lado do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da primeira dama, Janja.

Brigado com o irmão há anos, Thiago fez duas postagens para criticá-lo. A primeira, feita na última quarta-feira (8/4), afirmou que Bruno vive "no país das maravilhas". "Esse ano ele conseguiu piorar porque ainda tem a Janja [na foto]. Depois de quatro anos de desgoverno Lula, ele teve coragem de tirar essa foto. Será que ele deve ter ido lá para cobrar ou para divulgar o filme que ele está fazendo?", questionou.

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Assista ao primeiro vídeo publicado por Thiago Gagliasso:

O filme mencionado por Thiago é o longa Por um Fio (2025), protagonizado por Bruno. No enredo, inspirado por livro de Drauzio Varella, o protagonista é um oncologista, interpretado por Rômulo Estrela, em meio às dores do irmão, este sim vivido pelo Gagliasso mais velho, que enfrenta uma batalha contra o câncer. Ao mesmo tempo, o médico contribui para a organização do SUS durante os anos 1970 e 1980.

Durante a fala no post, Thiago sugere que o filme em que o irmão está envolvido tenha contado com verbas públicas que fosse lançado. "Esse filme é maravilhoso para ele, porque para você, para mim e para a população é um filme de terror e de muito mau gosto... Será que depois de tudo o que Lula já fez, tudo o que o Lula está fazendo, ele tem a coragem de tirar foto dando beijinho na mão daquele sujeito cheio de placa nos dentes?", indagou.

"Para finalizar, a gente sabe que não existe petista nenhum de graça, esse beijinho na verdade foi para comemorar, para fazer a sessão pipoca, do filme 'Por um Fio', que foi captado através do seu dinheiro, 5 milhões e 700 mil reais de dinheiro público para falar desse filme. Nome curioso, né? Será que vai falar do que? Do policial militar que sai aqui do Rio de Janeiro por um fio de voltar pra casa? Ou da população que sai por um fio às vezes de nem voltar para casa. Ou vai falar do Lulinha que está por um fio de rodar nos escândalos de corrupção do INSS? Viva a cultura! Viva o SUS!", acrescentou.

O deputado ainda gravou, nesse sábado (11/4), um segundo vídeo. Nele, Bruno indicou que o irmão mais velho teria reclamado com a mãe dos dois sobre a exposição causada pela primeira postagem. "Mamãe, eu fiz um filme sobre o SUS, mas gasto muito dinheiro com plano de saúde. Mamãe, o Thiago me expôs na internet. Por favor, mamãe, manda ele apagar o vídeo!", ironizou.

"Você está velho para isso, cara. Bruno, relaxa, você tira foto com Lula e quer apoio? Para de reclamar com a minha mãe. Vira homem, rapaz. Deixa nossa mãe em paz, Brunão! Viva o SUS”, disparou.

Assista ao segundo vídeo publicado pelo deputado:

Até o fechamento desta reportagem, Bruno Gagliasso não havia se manifestado publicamente sobre as provocações feitas pelo irmão.