Britney Spears é internada em reabilitação após prisão, segundo imprensa

Cantora foi presa após ser pega dirigindo embriagada em março - (crédito: TMJBrazil)

A superestrela do pop Britney Spears internou-se em um centro de reabilitação após ter sido presa no mês passado sob suspeita de dirigir alcoolizada, informaram no domingo vários meios de comunicação americanos.

A cantora, de 44 anos, foi detida no início de março no condado de Ventura, perto de Los Angeles, sob suspeita de dirigir sob efeito de álcool. Ela foi libertada pouco depois.

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Na ocasião, um representante de Spears classificou o incidente como "totalmente injustificável" e afirmou que a artista tomaria "as medidas adequadas" e cumpriria a lei, segundo o site de entretenimento Deadline.

No domingo, vários veículos de mídia americanos informaram que Britney havia se internado voluntariamente em um centro de tratamento.

Não estava claro de imediato quando a cantora deu entrada no local.

Segundo o jornal Los Angeles Times, a artista tem uma audiência marcada na Justiça em 4 de maio em decorrência da prisão.

Em suas memórias de 2023, Spears insistiu que nunca consumiu drogas pesadas nem teve problemas com álcool, mas admitiu que tomava o medicamento Adderall para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

Britney alcançou sucesso musical global no fim dos anos 1990 com sucessos como "Baby One More Time" e "Oops!... I Did It Again", e sofreu perseguição de tabloides e paparazzi no auge de sua carreira.

Após uma crise nervosa em público em 2007, Britney foi submetida à tutela legal de seu pai, Jamie Spears, que controlava seu dinheiro e sua vida pessoal, mesmo enquanto ela seguia fazendo shows.

A cantora enfrentou o pai na Justiça para pôr fim à tutela, que foi dissolvida por um tribunal de Los Angeles em 2021, após o grande apoio público gerado pelo movimento "Free Britney" (Libertem Britney). Nos últimos anos, ela se afastou da música.

Após a decisão judicial a seu favor, a estrela se casou e se divorciou, publicou uma autobiografia, vendeu seu catálogo musical e exibiu um comportamento por vezes errático em suas redes sociais, ao mesmo tempo em que tenta se reaproximar dos filhos, que vivem com o pai, o dançarino Kevin Federline, no Havaí. Sua conta no Instagram foi desativada.