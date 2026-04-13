Guitarrista do No Doubt, Tom Dumont revela diagnóstico de Parkinson

Tom Dumont, guitarrista da banda de rock norte-americana No Doubt, revelou no domingo (12/4) um diagnóstico de Parkinson. O artista tem 58 anos. O comunicado foi feito por meio de um vídeo no perfil do Instagram do músico. Ele afirmou que os sintomas começaram a surgir há alguns anos.
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Na postagem, que já conta com mais de 16 mil curtidas, Dumont revela que ser diagnosticado com a doença o fez refletir sobre a trajetória de vida. O músico disse ser muito grato pela vida que pode levar como nos quase 40 anos de carreira, além de agradecer também pelo constante apoio da família, amigos e fãs.
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Dumont revelou que decidiu revelar o diagnóstico de Parkinson após ver outras pessoas fazendo o mesmo nas redes sociais. “Acho que isso ajuda a reduzir o estigma e aumenta a conscientização, algo muito importante para a prevenção e para a pesquisa”, disse o guitarrista, no comunicado.
Com bom humor, Dumont não se deixou abalar totalmente com o diagnóstic e chegou até a fazer uma brincadeira com a situação. “A boa notícia é que ainda consigo tocar música. Ainda consigo tocar guitarra. Tenho me saído muito bem.”, contou Dumont. Confira o comunicado do músico:
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*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
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