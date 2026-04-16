Vinicius Soares, de motorista do carrinho do Projac a chofer do carrão da Grazi

Nos corredores movimentados dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, um profissional chama a atenção por sua trajetória incomum. Vinicius Soares vive uma rotina dupla: enquanto pilota um dos famosos carrinhos elétricos que transportam atores e técnicos entre as gravações, ele também cruza a mesma porta giratória para viver personagens nas novelas da emissora.

A mais recente delas é Três Graças, sucesso do horário nobre escrita pelos "três Silvas" (Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé da Silva). Na trama, o ator carioca de 50 anos dá vida ao motorista Laerte, funcionário de Arminda (Grazi Massafera). O papel tem sido um grande presente. "Quando recebi a ligação do produtor de elenco Guilherme Gobbi dizendo que eu ia fazer o motorista de Arminda, o coração foi a mil", relembra o ator. "Fui abraçado por toda equipe. Estar no set com esse elenco de peso, onde aprendo mesmo quando não estou em cena, e contracenar com Grazi Massafera — uma atriz tão generosa e acolhedora — é especial."

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Vinicius estende os elogios a todos os departamentos: direção, continuístas, produção, caracterização, contrarregras, áudio, figurino, figuração e manutenção. "O audiovisual é um coletivo. Muitas pessoas juntas com o mesmo objetivo, e o resultado está aí: o sucesso de Três Graças."





Duas décadas de empresa

A jornada de Vinicius nos Estúdios Globo começou em 2002, mas não da maneira que ele sonhava. Inicialmente, trabalhou como carregador de cenários. "Quando eu falava que era ator, as pessoas riam", lembra.

A oportunidade de se tornar motorista de carrinhos elétricos veio depois e o aproximou ainda mais da magia da televisão. A rotina é puxada: "Trabalho 8 horas e 20 minutos por dia, de segunda a sábado, mas quando há demanda, faço horas extras. E sempre que estou em algum projeto e transporto atores com quem já atuei, eles acham incrível a minha história e entendem a luta."

Seu batismo na televisão foi em 2003, com uma participação em Kubanacan, sob a oportunidade da produtora Elaine Macedo. Vieram pequenas aparições em Senhora do destino (2004) até que, em 2008, veio o primeiro contrato como ator fixo em Beleza pura, onde interpretou Zé, funcionário do personagem de Antônio Calloni.

O último trabalho antes de Três Graças foi na novela Fuzuê (2023), como o copeiro Mamba, a serviço da vilã Preciosa (Marina Ruy Barbosa). "Depois fiz algumas participações até chegar o convite para 'Três Graças'", resume.

"Sempre quis fazer televisão, e a Globo era um sonho", declara ele, que, em 2025, também gravou uma pequena participação no filme Fábrica de Sonhos, que celebra os 60 anos da Globo, e apareceu como o entregador Patrício em Mania de você.

Agora, na reta final de Três Graças, Vinicius Soares celebra o coletivo que faz a televisão acontecer. "Estamos todos no mesmo fôlego de quando começou, todos juntos fazendo o melhor, dando seu melhor para ter esse resultado maravilhoso", conclui.