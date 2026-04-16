Ex-ator de "Malhação" revela ser "retrossexual": "Isso virou normal"

Diogo Venturieri, ex-ator da novela Malhação, ganhou destaque nas redes sociais ao revelar que se identifica como “retrossexual”. Venturieri, de 43 anos, atualmente trabalha como criador de conteúdo adulto e explicou que, com o surgimento de padrões masculinos envolvendo comportamentos e até códigos de vestimentas, passou a se identificar como “retrossexual”.

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Apesar de não existir uma definição oficial para o termo, Venturieri explica que ser “retrossexual” é quase o oposto da metrossexualidade. O termo abrange homens heterossexuais que rejeitam cuidados estéticos e vaidades excessivas, optando por um visual de “homem clássico”, referido também como natural.

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A declaração de Venturieri despertou a curiosidade dos internautas nas redes sociais sobre o significado do termo. O ex-ator participou da edição de 1995 da novela juvenil da TV Globo e atualmente ganha a vida como ator de cinema adulto, participando de produções para canais como Sexy Hot.

Em um dos momentos do vídeo, o ex-Malhação disse que se sentiu incomodado com as novas estéticas masculinas. “Eu comecei a ver muita gente seguindo um estilo muito voltado à estética, com roupas, acessórios e até peças que antes eram mais associadas ao universo feminino. E, de repente, isso virou o normal. Pra mim, não faz sentido”, explicou Venturieri.

Confira o vídeo:

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*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

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