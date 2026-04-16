Candangolândia recebe evento de moda com foco em empreendedorismo

Organizado pelo DJ Chokolaty, no sábado (18/4) e no domingo (19/4), na quadra coberta do Parque do Bosque (Candangolândia), o Young Beat – Música, moda e empreendedorismo reúne moda urbana, cultura hip-hop, e economia criativa, com foco na valorização da produção local e incentivo do consumo consciente. A entrada é gratuita.
O evento começa neste sábado (18/4), às 10h, com a feira de brechós e marcas independentes e a partir das 15h, continua com palestras e rodas de conversa voltadas ao empreendedorismo na moda.
No domingo (19/4), às 15h, a feira permanece em exposição e, às 18h, o público acompanha um desfile competitivo de moda streetwear, no qual marcas apresentam suas criações na passarela e concorrem a premiações em dinheiro: R$ 1.500 para o primeiro colocado, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro.
O evento termina às 20h, com um baile black ao som dos DJs Chokolaty, Ketlen, Sidão, Sapo e J4K3.
