Cine Brasília celebra 66 anos com mostra gratuita até quarta-feira (22/4)

Em celebração aos 66 anos da capital federal e do Cine Brasília, o espaço recebe a mostra A cinemateca é brasileira: da comédia ao drama, realizada pela Cinemateca Brasileira, entre sexta (17/4) e quarta-feira (22/4). No total, serão exibidos 23 obras nacionais de drama, comédia, suspense, animação e documentário. A entrada é gratuita.

A escolha dos seis curtas e 17 longas-metragens foi pensada de forma a evidenciar como o cinema brasileiro sempre dialogou com diversos estilos, sem perder a singularidade. A seleção de dramas reúne A hora e a vez de Augusto Matraga, Que horas ela volta?, São Bernardo, Última parada 174, Amei um bicheiro e Los silencios.

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Saneamento básico, o filme, Candinho e Roberto Carlos em ritmo de aventura são os representantes da comédia. O terror e o suspense estão presentes por meio de O lobo atrás da porta, Morto não fala, e O estranho mundo de Zé do Caixão; a ficção científica aparece com Abrigo nuclear.

O documentário e as formas híbridas são contemplados com Últimas conversas e Branco sai, preto fica, que transita entre ficção e não ficção; O Menino e o mundo é o único longa de animação na mostra. Os curta-metragens selecionados foram o drama O duplo; os documentários A entrevista e Escasso; a docuficção musical A Velha a fiar; a ficção O pedestre; e a mistura entre animação e documentário Lé com cré.

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Serviço

Mostra A cinemateca é brasileira: da comédia ao drama

No Cine Brasília (106/107 Sul), entre sexta (17/4) e quarta-feira (22/4). Entrada gratuita.