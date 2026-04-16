Xande de Pilares e Grupo Revelação anunciam turnê histórica em 2026

O Grupo Revelação e o Xande de Pilares anunciaram, nesta quinta-feira (16/4), a turnê nacional Tava Escrito: O Reencontro Histórico, que percorrerá o Brasil entre junho e outubro de 2026. O projeto marca um reencontro aguardado pelos fãs e celebra a trajetória de quase três décadas do grupo no samba. A turnê reforça a força e a permanência do gênero no cenário musical brasileiro.
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No palco, Xande divide os vocais com seu sobrinho Jonathan Alexandre, o Mamute, acompanhado da formação clássica que consolidou o som do Grupo Revelação. A proposta une gerações e resgata sucessos que marcaram época, mantendo viva a identidade musical construída desde os anos 1990. O show também simboliza a continuidade do samba, conectando passado, presente e futuro em uma mesma apresentação.
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Entre as cidades confirmadas, Brasília recebe o show no dia 8 de agosto, data que promete ser um dos pontos altos da turnê. A capital federal será palco desse encontro histórico, reunindo fãs de diferentes gerações em uma celebração do samba. Os ingressos começam a ser vendidos em abril, com pré-venda exclusiva para clientes BB Elo, na próxima terça-feira (21/4) e abertura ao público geral na quarta-feira (22/4).
Serviço
Turnê nacional Tava Escrito: O Reencontro Histórico
No dia 8 de agosto, às 20h, na Arena BRB Mané Garrincha. Ingressos vendidos a partir de terça-feira (21/4), pela plataforma Ticketmaster. Classificação indicativa: 16 anos.
*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco
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