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Esposa expõe "complicações" na vida sexual após cantor perder 136 quilos

Bunnie Xo abre o jogo sobre intimidade com Jelly Roll após perda de peso

Esposa de cantor expõe
Esposa de cantor expõe "complicações" na vida sexual após marido perder 136 quilos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Bunnie Xo, esposa do cantor Jelly Roll, intérprete do hit ‘Save Me’, chamou atenção ao abrir o jogo sobre as "complicações" que ela enxergou após a perda de 136 quilos do marido, que chegou a pesar mais de 227 quilos.

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Em entrevista à revista Playboy, ela deu detalhes: "Quando se trata de sexo, diminuir o ritmo após a perda de peso e o uso de Ozempic pode ser complicado", iniciou.

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"Grandes mudanças no corpo mexem com a cabeça e os hormônios. Adicione um medicamento que reduz o apetite e não é surpreendente que a libido também diminua. É provável que seja um período de adaptação, não uma mudança permanente", comentou Bunnie Xo.

Jelly Roll e Bunnie Xo, que são casados desde 2016, agora mantém uma vida sexual mais confortável. "Sempre tivemos uma vida sexual, mas tivemos que passar por altos e baixos, especialmente quando ele estava tão acima do peso", disse.

Jelly, cujo nome verdadeiro é Jason DeFord, já admitiu publicamente que ter relações íntimas com Bunnie quando pesava 245 kg era "horrível" e comparou a experiência a "ter que jogar Twister".

O texto Esposa de cantor expõe complicações na vida sexual após marido perder 136 quilos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 15/04/2026 09:11
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