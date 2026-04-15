Caixa Cultural recebe espetáculo sobre neurodiversidade até domingo (19/4)

A Artesanal Cia. de Teatro apresenta, entre quinta-feira (16/4) e domingo (19/4), o espetáculo Azul, na Caixa Cultural Brasília. A peça tem como tema principal a neurodiversidade e mistura teatro de animação, música e poesia. Os ingressos custam a partir de R$15 e estão à venda na bilheteria física da Caixa Cultural e no site Bilheteria Cultural.

Azul será apresentada em duas sessões diárias: quinta (16/4) e sexta-feira (17/4), às 10h e 15h; sábado (18/4) e domingo (19/4), às 11h e 18h. Voltado para crianças a partir de cinco anos, a peça acompanha Violeta, que aprende a se comunicar com o irmão Azul, menino que enxerga e expressa o mundo de maneira única. A relação entre os dois traz reflexões sobre temas como acolhimento, diferença e convivência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Azul tem bonecos e máscaras criados pelo artista visual Dante e trilha sonora original. A atriz e pesquisadora da área de inclusão Cris Muñoz participou do processo de montagem da peça como consultora, pensando em aspectos de acessibilidade para pessoas neurodivergentes, como volume do som e transições de luz durante o espetáculo.

O espetáculo tem texto e dramaturgia de Andrea Batitucci e Gustavo Bicalho, direção artística de Gustavo Bicalho e Henrique Gonçalves, direção de produção de Marta Paiva e concepção visual de Rodrigo Belay. O elenco é composto por Alexandre Scaldini, Brenda Villatoro, Carol Gomes, Edeilton Medeiros e Tatá Oliveira.

Serviço

Azul

Da Artesanal Cia. de Teatro. Neste quinta (16/4) e sexta-feira (17/4), às 10h e 15h, e sábado (18/4) e domingo (19/4), às 11h e 18h, na Caixa Cultural Brasília (SBS – Quadra 4 – Lotes 3/4). Ingressos a partir de R$15, à venda na bilheteria física da Caixa Cultural e no site Bilheteria Cultural.