Brasil lidera melhores pizzarias da América Latina; DF está na lista

O Brasil dominou o ranking das melhores pizzarias da América Latina em 2026, com estabelecimentos de diversas partes do país, incluindo Minas Gerais. O resultado do guia 50 Top Pizza Latin America 2026 foi divulgado na terça-feira (14/4), em cerimônia no Rio de Janeiro.

No topo da lista está a Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, eleita a melhor da América Latina pelo terceiro ano consecutivo. O país também aparece no pódio com a QT Pizza Bar, que divide o terceiro lugar com a colombiana Pizzardi Artigianale. A chilena Allería ficou em segundo.

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A força brasileira segue no top 10, com A Pizza da Mooca (7º) e Unica Pizzeria (8º), ambas paulistanas. Ao todo, 22 pizzarias do país integram o ranking, consolidando o protagonismo nacional no cenário da pizza artesanal.

Minas Gerais também marca presença na lista. O Quintal 333, em Governador Valadares, aparece na 25ª colocação e figura entre as melhores do continente pelo terceiro ano consecutivo. O resultado reforça o crescimento da gastronomia fora dos grandes centros.

Criado em 2017, o 50 Top Pizza é considerado um dos guias mais rigorosos do setor. Avaliadores anônimos levam em conta critérios como qualidade da massa, ingredientes, serviço e experiência do cliente — e pagam a própria conta, garantindo independência.

As 15 primeiras colocadas do ranking latino-americano garantem vaga na disputa mundial, que será realizada ainda este ano em Nápoles, na Itália.

Além do ranking com as 50 melhores, foi divulgada a seleção “Pizzarias de Excelência”, uma lista de 40 locais para comer uma boa pizza. Dessas, 22 pizzarias são brasileiras (veja abaixo).

Nos prêmios especiais, o Brasil conquistou troféus nas categorias "Melhor lista de sobremesas", com a Coltivi, do Rio. Já a "Melhor lista de coquetéis" ficou com A Pizza da Mooca, em São Paulo. Enquanto a "Melhor pizza do ano" é da pizza Pomodori, servida na QT Pizza, em São Paulo.





50 Top Pizza Latin America 2026

Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil - Melhor Pizzaria da América Latina Allería - Providencia, Chile (empate): QT Pizza Bar - São Paulo, Brasil/Pizzardi Artigianale - Bogotá, Colômbia Ti Amo - Adrogué, Argetina La Clásica - San Salvador, El Salvador Flama - Miraflores, Peru A Pizza da Mooca - São Paulo, Brasil Unica Pizzeria - São Paulo, Brasil Portarossa - Pampatar, Venezuela L'Incanto - Punta del Este, Uruguai (empate): Rafaella - Las Condes, Chile / Bento Pizzeria, Rio de Janeiro Veridiana - São Paulo, Brasil Brunapoli - Vitacura, Chile Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina Seba's - Uvita, Costa Rica Imilla Alzada - La Paz, Bolívia Grazie - Maceió, Brasil Chichilo's - Santa Fé, Argentina Ardente - Cidade do México, México Capricciosa - Rio de Janeiro, Brasil Siamo nel Forno - Buenos Aires, Argentina Baco Pizzaria - Brasília, Brasil Coltivi - Rio de Janeiro, Brasil Pizza Verace - Cidade do Panamá, Panamá Quintal 333 - Governador Valadares, Brasil Grazie Napoli - Santo André, Brasil Luigia - Foz do Iguaçu, Brasil St Giovanni's - Vitacura, Chile Di Bari Pizza - São Paulo, Brasil Paradiso - Pedro Juan Caballero, Paraguai Frasca - Carlos Barbosa, Brasil Capri - Lo Barnechea, Chile Otto e Mezzo Pizza Verace - Bento Gonçalves, Brasil Vinny's - Brasília, Brasil Il Caminetto - Santo Domingo, República Dominicana Pizza di Casabona - Santos, Brasil L'Aperó - Cidade da Guatemala, Guatemala 400 Pizzería - Providencia, Chile La Nonna - Aguascalientes, México Casa Gazcue - Santo Domingo, República Dominicana Bambina - Caguas, Porto Rico Wilma's Pizza - Ourinhos, Brasil Grosso - Assunção, Paraguai Le Mani - Passo Fundo, Brasil Diavolo Rosso - Samborondón, Equador Vallino Pizzeria Napoletana - Domingos Martins, Brasil Ciao - Porto Alegre, Brasil La Bella Pizza - Cali, Colômbia Il Gato Nero - Valeria del Mar, Argentina Davvero Pizzeria - Ñuñoa, Chile

Pizzarias de Excelência

Bar do Che (Angra dos Reis, RJ)

Bontà (Vila Velha, ES)

Deveras Pizza (São Paulo, SP)

Domenico’s (Fortaleza, CE)

Ella Pizzaria (Rio de Janeiro, RJ)

Gino Ristorante (Rio de Janeiro, RJ)

Gio Pizzeria (Niterói, RJ)

Grani (Porto Alegre, RS)

Inês (Atibaia, SP)

La Bella Italia (Fortaleza, CE)

Mamma Mia Que Pizza (Fortaleza, CE)

Org Pizzaria (São Paulo, SP)

Piccola Fattoria (Rio de Janeiro, RJ)

Pizza Italia Pizza do Nino (Toledo, PR)

Pizzaria Boa Ventura (Goiânia, GO)

Pizzeria Vesuvio (Recife, PE)

Quintal Vó Maria (São Paulo, SP)

Seo Basilico (São Paulo, SP)

Sforno (São Paulo, SP)

Sìsì (Rio de Janeiro, RJ)

Soffio Pizzeria (São Paulo, SP)

Sorry Mama (São Paulo, SP)

Prêmios especiais