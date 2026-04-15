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Brasil lidera melhores pizzarias da América Latina; DF está na lista

Guia internacional 50 Top Pizza confirma domínio brasileiro, com 22 casas no ranking e elege pizzarias Baco e Vinny's entre as melhores do continente

Ranking de melhores pizzas da América Latina tem 22 representantes brasileiros - (crédito: FreePik)
Ranking de melhores pizzas da América Latina tem 22 representantes brasileiros - (crédito: FreePik)

O Brasil dominou o ranking das melhores pizzarias da América Latina em 2026, com estabelecimentos de diversas partes do país, incluindo Minas Gerais. O resultado do guia 50 Top Pizza Latin America 2026 foi divulgado na terça-feira (14/4), em cerimônia no Rio de Janeiro.

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No topo da lista está a Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, eleita a melhor da América Latina pelo terceiro ano consecutivo. O país também aparece no pódio com a QT Pizza Bar, que divide o terceiro lugar com a colombiana Pizzardi Artigianale. A chilena Allería ficou em segundo.

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A força brasileira segue no top 10, com A Pizza da Mooca (7º) e Unica Pizzeria (8º), ambas paulistanas. Ao todo, 22 pizzarias do país integram o ranking, consolidando o protagonismo nacional no cenário da pizza artesanal.

Minas Gerais também marca presença na lista. O Quintal 333, em Governador Valadares, aparece na 25ª colocação e figura entre as melhores do continente pelo terceiro ano consecutivo. O resultado reforça o crescimento da gastronomia fora dos grandes centros.

Criado em 2017, o 50 Top Pizza é considerado um dos guias mais rigorosos do setor. Avaliadores anônimos levam em conta critérios como qualidade da massa, ingredientes, serviço e experiência do cliente — e pagam a própria conta, garantindo independência.

As 15 primeiras colocadas do ranking latino-americano garantem vaga na disputa mundial, que será realizada ainda este ano em Nápoles, na Itália. 

Além do ranking com as 50 melhores, foi divulgada a seleção “Pizzarias de Excelência”, uma lista de 40 locais para comer uma boa pizza. Dessas, 22 pizzarias são brasileiras (veja abaixo).

Nos prêmios especiais, o Brasil conquistou troféus nas categorias "Melhor lista de sobremesas", com a Coltivi, do Rio. Já a "Melhor lista de coquetéis" ficou com A Pizza da Mooca, em São Paulo. Enquanto a "Melhor pizza do ano" é da pizza Pomodori, servida na QT Pizza, em São Paulo.


50 Top Pizza Latin America 2026

  1. Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil - Melhor Pizzaria da América Latina
  2. Allería - Providencia, Chile
  3. (empate): QT Pizza Bar - São Paulo, Brasil/Pizzardi Artigianale - Bogotá, Colômbia
  4. Ti Amo - Adrogué, Argetina
  5. La Clásica - San Salvador, El Salvador
  6. Flama - Miraflores, Peru
  7. A Pizza da Mooca - São Paulo, Brasil
  8. Unica Pizzeria - São Paulo, Brasil  
  9. Portarossa - Pampatar, Venezuela
  10. L'Incanto - Punta del Este, Uruguai
  11. (empate): Rafaella - Las Condes, Chile / Bento Pizzeria, Rio de Janeiro
  12. Veridiana - São Paulo, Brasil
  13. Brunapoli - Vitacura, Chile
  14. Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina
  15. Seba's - Uvita, Costa Rica
  16. Imilla Alzada - La Paz, Bolívia
  17. Grazie - Maceió, Brasil 
  18. Chichilo's - Santa Fé, Argentina
  19. Ardente - Cidade do México, México
  20. Capricciosa - Rio de Janeiro, Brasil 
  21. Siamo nel Forno - Buenos Aires, Argentina
  22. Baco Pizzaria - Brasília, Brasil
  23. Coltivi - Rio de Janeiro, Brasil  
  24. Pizza Verace - Cidade do Panamá, Panamá
  25. Quintal 333 - Governador Valadares, Brasil 
  26. Grazie Napoli - Santo André, Brasil
  27. Luigia - Foz do Iguaçu, Brasil
  28. St Giovanni's - Vitacura, Chile
  29. Di Bari Pizza - São Paulo, Brasil
  30. Paradiso - Pedro Juan Caballero, Paraguai
  31. Frasca - Carlos Barbosa, Brasil
  32. Capri - Lo Barnechea, Chile
  33. Otto e Mezzo Pizza Verace - Bento Gonçalves, Brasil
  34. Vinny's - Brasília, Brasil
  35. Il Caminetto - Santo Domingo, República Dominicana
  36. Pizza di Casabona - Santos, Brasil 
  37. L'Aperó - Cidade da Guatemala, Guatemala
  38. 400 Pizzería - Providencia, Chile
  39. La Nonna - Aguascalientes, México
  40. Casa Gazcue - Santo Domingo, República Dominicana
  41. Bambina - Caguas, Porto Rico
  42. Wilma's Pizza - Ourinhos, Brasil 
  43. Grosso - Assunção, Paraguai
  44. Le Mani - Passo Fundo, Brasil 
  45. Diavolo Rosso - Samborondón, Equador
  46. Vallino Pizzeria Napoletana - Domingos Martins, Brasil 
  47. Ciao - Porto Alegre, Brasil  
  48. La Bella Pizza - Cali, Colômbia
  49. Il Gato Nero - Valeria del Mar, Argentina
  50. Davvero Pizzeria - Ñuñoa, Chile 

Pizzarias de Excelência

  • Bar do Che (Angra dos Reis, RJ)
  • Bontà (Vila Velha, ES)
  • Deveras Pizza (São Paulo, SP)
  • Domenico’s (Fortaleza, CE)
  • Ella Pizzaria (Rio de Janeiro, RJ)
  • Gino Ristorante (Rio de Janeiro, RJ)
  • Gio Pizzeria (Niterói, RJ)
  • Grani (Porto Alegre, RS)
  • Inês (Atibaia, SP)
  • La Bella Italia (Fortaleza, CE)
  • Mamma Mia Que Pizza (Fortaleza, CE)
  • Org Pizzaria (São Paulo, SP)
  • Piccola Fattoria (Rio de Janeiro, RJ)
  • Pizza Italia Pizza do Nino (Toledo, PR)
  • Pizzaria Boa Ventura (Goiânia, GO)
  • Pizzeria Vesuvio (Recife, PE)
  • Quintal Vó Maria (São Paulo, SP)
  • Seo Basilico (São Paulo, SP)
  • Sforno (São Paulo, SP)
  • Sìsì (Rio de Janeiro, RJ)
  • Soffio Pizzeria (São Paulo, SP)
  • Sorry Mama (São Paulo, SP) 

Prêmios especiais

  • Melhor Pizzaiolo: Juan Cárcamo, da pizzaria La Clásica, em San Salvador, em El Salvador
  • Melhor Pizza do ano: pizza Pomodori, da QT Pizza Bar, em São Paulo
  • Melhor proposta de massas: pizzaria Rafaella, de Las Condes, no Chile
  • Prêmio "Made in Italy": Brunapoli, em Vitacura, no Chile
  • Melhor lista de coquetéis: A Pizza da Mooca, em São Paulo
  • Melhor fritura: pizzaria Portarossa, em Pampatar, na Venezuela
  • Melhor lista de sobremesas: pizzaria Coltivi, no Rio de Janeiro
  • Prêmio de sustentabilidade: pizzaria Seba's, em Uvita, na Costa Rica
  • "One to Watch": pizzaria Pizza Verace, na Cidade do Panamá, no Panamá
  • Nova entrada do ano: pizzaria Diavolo Rosso, em Samborondón, no Equador
  • Performance do ano: Pizzardi Artigianale, em Bogotá, na Colômbia

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Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

Por Maria Dulce Miranda - Estado de Minas
postado em 15/04/2026 11:14 / atualizado em 15/04/2026 11:14
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