Festival Brasília de Cultura Popular realiza atividades até sexta (17/4)

O Festival Brasília de Cultura Popular realiza sua 12ª edição com uma programação que reúne conferências, apresentações, rodas de conversa, aulas, feiras gastronômicas, entre outras atividades. O evento ocorre no Memorial Darcy Ribeiro (UnB), nesta quarta-feira (15/4), e no Sítio Floresta (Lago Oeste), na quinta (16/4) e na sexta (17/4). A entrada é gratuita.

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Em homenagem ao historiador Paulo Bertran, o festival promove como a relação entre cultura popular, Cerrado e desenvolvimento sustentável. “Não existe desenvolvimento sustentável no Cerrado sem reconhecer e fortalecer os saberes tradicionais. O que o Festival faz é colocar esses conhecimentos no centro do debate público”, destaca a coordenadora do festival, Danielle Freitas.

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Durante os primeiros dois dias do festival, o foco são os debates sobre os saberes tradicionais em relação a discussões contemporâneas sobre desenvolvimento, em paralelo à Agenda 2030 da ONU. Nesta quarta (15/4), foi realizada a Conferência Livre de Culturas Populares e Tradicionais de Brasília sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Na quinta (16/4) e no sábado (17/4), a proposta é que o público possa aprender na prática os modos de vida sustentáveis. Entre as atividades estão o manejo de plantas medicinais, experiências com agroecologia e práticas de cultura alimentar.

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A programação completa está disponível no site oficial do festival e no Instagram @brasiliadeculturapopular.





Serviço

Festival Brasília de Cultura Popular

No Memorial Darcy Ribeiro (UnB), de 14 a 15 de abril, e no Sítio Floresta (Lago Oeste), de 16 a 17 de abril. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link na bio do Instagram @brasiliadeculturapopular.