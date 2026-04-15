EUNIC Jazz Express reúne artistas europeus em Brasília

O brasileiro Oswaldo Amorim tocará com os músicos europeus no concerto de jazz - (crédito: Divulgação/ Henrique Taira )

Brasília recebe pela primeira vez, nos dias 28 e 29 de abril, o projeto EUNIC Jazz Express, que reúne músicos da Áustria, Bélgica, Eslovênia, Portugal e Brasil para um ensaio aberto e duas apresentações oficiais. Entre os integrantes do grupo estão os brasileiros Oswaldo Amorim e Misael Barros.

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No dia 28 de abril, às 9h, será realizado um ensaio aberto aos estudantes da rede EduSesc, no Teatro Sesc Paulo Autran (Taguatinga Norte). No mesmo dia, às 20h, será a primeira apresentação oficial do grupo, no Clube do Choro de Brasília, com ingressos a partir de R$ 30 na Bilheteria Digital. A programação se encerra no dia 29 de abril, na Escola de Música de Brasília, às 20h, com um concerto gratuito.

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Entre os artistas do grupo estão: Oswaldo Amorim e Misael Barros, do Brasil; Mateus Saldanha, de Portugal; Nea Okorn e an Cesar, da Eslovênia; Pepi Kramer e Rudi Berger, da Áustria; Rutger Mathys, da Bélgica.

Realizada desde 2004, a Semana da Europa é uma iniciativa que reúne a Delegação da União Europeia no Brasil, embaixadas de 15 países europeus e outras instituições culturais. A programação de 2026 começa com o EUNIC Jazz Express e continua no dia 9 de maio com a Corrida da União Europeia e o Festival Cultural Europeu, no dia 16 de maio. As atividades terminam com a Mostra de Cinema Europeu, realizada no segundo semestre do ano.





Serviço

EUNIC Jazz Express

No Teatro Sesc Paulo Autran (Taguatinga Norte), dia 28 de abril, às 9h. No Clube do Choro de Brasília, dia 28 de abril, às 20h. Na Escola de Música, dia 29 de abril, às 20h. Apenas a apresentação no Clube do Choro possui entrada paga, com ingressos disponíveis na Bilheteria Digital.