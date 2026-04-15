Atriz da Marvel detona Jorginho e aponta campanha de ódio após caso com Chappell Roan

A tentativa de Jorginho em encerrar publicamente a polêmica envolvendo a cantora Chappell Roan trouxe novos desdobramentos após a atriz britânica Jameela Jamil contestar a forma como o jogador do Flamengo conduziu sua retratação no caso. A objeção ocorreu depois de o meia afirmar que houve um "mal entendido" no episódio.

O caso ganhou repercussão mundial no mês passado, após o meia declarar que um segurança ligado à cantora teria intimidado sua esposa, Catherine Harding, e sua enteada durante o café da manhã do hotel em que estavam hospedadas em São Paulo. A ação do homem, descrita como intimidadora, reverberou rapidamente nas redes sociais.

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Diante da forte repercussão, a cantora se manifestou publicamente negando qualquer relação com o segurança e envolvimento com o caso. Ela afirmou, em vídeo, que nenhum integrante de sua equipe realizou a abordagem. Ainda assim, o ambiente digital manteve o tom de confronto, com ataques direcionados à artista.

Retratação de Jorginho

O jogador do Flamengo apresentou uma nova versão nessa segunda-feira (13), novamente nas redes sociais. Ele afirmou que o episódio resultou de um mal-entendido e indicou que informações posteriores mudaram sua compreensão inicial dos fatos.

Segundo o jogador, a própria artista procurou Catherine Harding para esclarecer o ocorrido e afirmou: Ficou claro que ela não tinha conhecimento do que aconteceu. Também que não havia pedido para ninguém se aproximar delas, declarou. O atleta lamentou o impacto do caso e pediu o fim dos ataques online.

"Fiz meu primeiro posicionamento no calor do momento. Logo após saber que minha filha e minha esposa haviam sido abordadas de forma intimidadora por um segurança", esclareceu em outro trecho.

Crítica ao jogador do Flamengo

A retratação, no entanto, não convenceu Jameela Jamil. Em uma publicação do Entertainment Tonight, a atriz britânica questionou a forma como o atleta tratou o episódio desde a primeira denúncia à retratação nas redes.

Talvez tente: eu me arrependo de fazer uma declaração pública sem ter todas as informações. O que levou a uma campanha global de ódio de duas semanas e a um ataque em massa contra uma jovem que não tinha qualquer envolvimento com o incidente, escreveu. Peço desculpas por ter jogado essa jovem aos leões e por ter demorado tanto para corrigir a narrativa e intervir.

Na sequência, ela reforçou o ponto ao tratar da responsabilidade pública. Sou um homem adulto, entendo a natureza da fama e devo agir com mais cuidado. Ser um pai protetor não justifica, continuou.

Eu feri e constrangi uma mulher que não fez nada além de tomar café da manhã, sem saber do ocorrido. Serei mais cuidadoso no futuro antes de mobilizar fãs de futebol raivosos contra mulheres jovens, completou.

Posicionamento do segurança

Bem como Chappell Roan, o segurança Pascal Duvier também se manifestou publicamente em meio à repercussão. Ele já havia negado ligação com a cantora e rebatido a versão dada por Catherine sobre a abordagem, que, segundo ele, "foi calma e com boas intenções".