Programa abre inscrições para selecionar pesquisas de ancestralidade

As inscrições para a terceira edição do Programa Ancestralidades de Valorização à Pesquisa 2026 estão abertas e podem ser realizadas até às 17h de 19 de maio. O chamamento, voltado a pesquisadores pretos, pardos e indígenas maiores de 18 anos, selecionará até 12 pesquisas, entre estudos em andamento e concluídos. A iniciativa, da Fundação Itaú e Fundação Tide Setubal, tem inscrições gratuitas que devem ser realizadas através de http://www.ancestralidades.org.br/. O resultado será divulgado até 3 de novembro.

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Neste ano, a temática é a Arte e Cultura na Educação Integral em Perspectivas com Saberes Afrodiaspóricos e Indígenas, isso significa trazer a arte e a cultura reconhecendo a resistência e contribuição desses povos para o Brasil. A iniciativa busca fomentar a formação e o desenvolvimento de profissionais que atuam nas áreas acadêmica e cultural, incentivando a produção e a circulação de conhecimentos comprometidos com a valorização de histórias, culturas e saberes ancestrais.

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Nesta edição, as pesquisas inscritas devem se enquadrar em um dos quatro eixos temáticos: Expressões Artísticas e Linguagens; Identidade, Memória e Patrimônio; Diversidade e Direitos Humanos; e Sustentabilidade e Território. Além disso, todos os projetos precisam estar inseridos, de forma prática, no contexto educacional integral, como uma abordagem que promove desenvolvimento pleno dos indivíduos em suas dimensões cognitiva, física, emocional, social e cultural.

As inscrições podem ser feitas nas categorias Pesquisa e Estudos em Andamento ou Pesquisa e Estudos Concluídos. É permitida a participação nas duas categorias, mas as inscrições devem ser feitas separadamente. Nesse caso, o candidato poderá ter apenas um trabalho selecionado. Também podem ser inscritas em formato escrito, digital e audiovisual, a exemplo de registros fotográficos, sonoros, documentários, sites e aplicativos.

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Os inscritos serão avaliados por duas comissões. A Comissão de Avaliação, responsável pela análise dos projetos em relação aos critérios do programa e às temáticas propostas, e a Comissão de Seleção, composta por cinco profissionais com atuação reconhecida nas áreas de educação integral e cultura, que definirá os trabalhos contemplados.

Além de pesquisador preto, pardo e indígena maior de 18 anos, outro critério é ter nascido no Brasil ou ter residência fixa no país há mais de dois anos. Devem estar vinculadas a universidades, centros de pesquisa, organizações da sociedade civil, coletivos e observatórios.

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O Programa Ancestralidades de Valorização à Pesquisa, ao aproximar o universo acadêmico e experiências vividas, estimula a produção de estudos que dialoguem com territórios, identidades e práticas culturais diversas, contribuindo para a construção de uma educação inclusiva, crítica e conectada com a realidade brasileira.





Serviço

Terceira Edição do Programa Ancestralidades de Valorização à Pesquisa 2026 – Arte e Cultura na Educação Integral em Perspectivas com Saberes Afrodiaspóricos e Indígenas

Inscrições gratuitas até 19 de maio às 17h, através do site www.ancestralidades.org.br. Resultado da seleção até 3 de novembro de 2026.