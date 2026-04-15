Após 16 anos, Globo retoma parodias de novelas; entenda

Os episódios devem ser exibidos até o fim da novela Três Graças em maio - (crédito: Observatorio da TV)





Com o fim do Casseta & Planeta em 2010, a Globo deixou de fazer sátiras de suas novelas. Agora, 16 anos depois, a emissora volta a brincar com suas novelas em um quadro que estreia no Domingão com Huck, dia 19 de abril.

O alvo para as paródias será a novela Três Graças. Intitulado Dez Graças, a esquete de humor vai reunir um elenco de peso para recriar cenas da trama das nove.

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Dani Calabresa viverá Arminha, versão cômica da vilã Arminda (Grazi Massafera). O influenciador Phellyx foi escalado para interpretar Robin Luce, sátira da mocinha Gerluce (Sophie Charlotte). Marcelo Adnet, que deixou de ter contrato fixo com a emissora em 2025, também participa. Já Ed Gama e Rafael Portugal, integrantes do Domingão com Huck, completam o time.

Os episódios devem ser exibidos até o fim de Três Graças em maio. A direção é de Pedro Dunley, responsável por outros projetos de humor na Globo. A ideia é contar ainda com participações especiais de comediantes convidados em capítulos futuros.

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