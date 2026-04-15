Clássico de Machado de Assis ganha adaptação contemporânea para os palcos

Adapatato do clássico O Alienista, de Machado de Assis, o espetáculo Casarão Verde leva ao palco temas como saúde mental, violência institucional e marginalização mesclados à cultura pop, trilhas originais e teatro pós-dramático. As sessões são gratuitas e abertas ao público maior de 12 anos.

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o espetáculo estará em cartaz no Teatro Paulo Autran, do Sesc Taguatinga, na sexta-feira (17/4), às 20h, no sábado (18/4), às 16h e às 20h, e no domingo (19/4), às 19h. A temporada segue na Sala Yara Amaral, SESI Taguatinga, nos dias 23 e 24 de abril às 20h. Também contará com duas sessões fechadas para estudantes de ensino médio da rede pública de ensino. Todas as sessões contarão com acessibilidade com tradução em Libras e audiodescrição. O projeto conta ainda com oficinas relacionadas à saúde mental, ministradas por Pedro Ribeiro e Tati Ramos.

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A peça se passa na pequena cidade de Itaguaí, para onde se muda o protagonista, Dr. Simão Bacamarte, um renomado médico dedicado ao estudo da psiquiatria. Movido pelo desejo de compreender a mente humana, ele funda o Casarão Verde, um hospital psiquiátrico construído para tratar e estudar pessoas consideradas loucas. À medida que a narrativa se desenrola, o critério para definir a loucura torna-se cada vez mais arbitrário, levando a uma situação em que praticamente ninguém mais parece escapar dos diagnósticos do protagonista.

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A peça traz à tona reflexões sobre o que é, ou não, considerado normal. Além disso, sobre quem tem o poder de estabelecer essas definições. O espetáculo evidencia como a autoridade e a ciência podem ser utilizadas como instrumentos de controle social, na apresentação isso é feito com linguagem híbrida e marcada por referências à cultura pop.

Dirigida por Diego de León, dramaturgia de Natália Leite e produção e assistência de direção de Lucas Aguirre, a montagem expande a obra original ao inserir coreografias, novos personagens e situações que interagem de forma inusitada e contemporânea.

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Para o diretor, trazer o questionamento do que é “loucura” e do que é “sanidade” é um debate ainda atual. “Temos um século de diferença de Machado de Assis e ainda estamos debatendo sobre o que é considerado normal, o que deve ser escondido das pessoas, o que é marginalizado, o que pode e o que não pode. Essa temática é atemporal, e esse é o poder dos clássicos”, diz Diego.





Serviço

Espetáculo Casarão Verde — Releitura de O Alienista

No Teatro Paulo Autran, do Sesc de Taguatinga, no dia 17 de abril às 20h; 18 de abril às 16h e às 20h e 19 de abril às 19h. Na Sala Yara Amaral, do SESI Taguatinga, nos dias 23 e 24 de abril às 20h. Entrada gratuita. Não indicado para menores de 12 anos.