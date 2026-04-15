Zé Felipe choca ao revelar uso excessivo de remédios e risco de vida: "Era uma fuga" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Zé Felipe abriu o coração ao relembrar uma fase difícil enfrentada na vida pessoal no último ano, em que viveu crises de ansiedade e o abuso de medicamentos. Em entrevista ao podcast Podcats, apresentado por Camila Loures e Mari Menezes, nesta última terça-feira (14).

O cantor sertanejo comentou: "Eu passei por umas Tive crise de ansiedade. Estava muito viciado em remédio, então, eu tomava, sei lá, 10 comprimidos para dormir, mais 35 gotas de um outro", confessou.

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Segundo Zé Felipe, a situação mais complicada ocorreu quando, ao se olhar no espelho após a medicação, seus olhos começaram a virar. "Eu falei, meu Deus, velho. Fui para a cama e dormi. No dia, eu acordei e falei: ‘meu Deus, eu tenho três filhos, o que eu estou fazendo da minha vida?", contou ele.

"Eu entendi que era uma fuga. Eu estava tomando esse tanto de remédio para dormir, às vezes à tarde, para fugir de uma realidade e tentar mascarar uma coisa que eu estava sentindo", admitiu o filho de Leonardo.

Após o susto, o artista decidiu buscar ajuda, procurou um psiquiatra, um psicólogo, fez exames que revelaram vitamina D baixa e cortisol alto e passou a praticar exercícios físicos.

"O homem, às vezes, tem preconceito com terapia, preconceito de ir a um psiquiatra. Eu falo: eu vou a um psiquiatra. A terapia é maravilhosa, mano", ensinou.

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