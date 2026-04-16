Praia de Copacabana terá aulões gratuitos para aprender a dançar com Shakira

Cantora faz shows no Rio de Janeiro e em São Paulo - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

Falta pouco para Shakira subir ao palco do Todo Mundo no Rio e mostrar para o mundo toda a potência de sua música latina. O palco está sendo montado na praia de Copacabana, no “altar do planeta” como considera a artista. Enquanto isso, o público prepara a coreografia e começa a soltar os quadris. O show gratuito de Shakira será realizado em 2 de maio na praia de Copacabana e será exibido pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, parceiros de mídia oficiais.

A organização do Todo Mundo no Rio convida para dois aulões gratuitos para todos aprenderem a coreografia de Waka Waka — o hit da Copa do Mundo FIFA da África do Sul. As aulas acontecem aos domingos, dias 19 e 26 de abril, de 9h às 12h, na orla, em frente ao Copacabana Palace — bem perto da montagem do palco para já começar a sentir a emoção.

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No dia 19, a coreógrafa responsável será Aline Maia, grande conhecida do público e atuando com nomes fortes da música brasileira, como Anitta. No dia 26, a turma será liderada pela professora de dança Esther Lobo e pelo bailarino Christian Bazano.

A realização de Todo Mundo No Rio é da Bonus Track. O evento é apresentado por Corona, com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Rio de Janeiro.