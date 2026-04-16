Ex-participante do BBB 26 é escalado para atuar em nova novela da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A passagem de Babu Santana pelo BBB 26 já começa a render novos frutos fora do confinamento. Pouco tempo depois de deixar o programa, o ator foi confirmado em uma nova produção da TV Globo, reforçando sua presença na dramaturgia da emissora.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, Babu fará parte do elenco de Por Você, próxima novela das sete, prevista para estrear em agosto. Embora detalhes sobre seu personagem ainda não tenham sido divulgados, a escalação indica a rápida retomada de sua carreira na televisão, repetindo um movimento que já havia acontecido após sua participação no reality em 2020.

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Na ocasião anterior, o ator saiu do confinamento direto para integrar o elenco de Salve-se Quem Puder, mostrando que sua visibilidade no programa costuma abrir portas na teledramaturgia. Agora, com uma nova edição no currículo, ele volta a seguir o mesmo caminho dentro da emissora.

A novela será protagonizada por Sheron Menezzes, que interpretará uma médica dedicada à profissão e que terá sua vida transformada após um acontecimento inesperado. O enredo mistura drama pessoal e conflitos profissionais, com destaque para relações familiares e desafios no ambiente de trabalho.

Além de Babu, o elenco reúne nomes como Alinne Moraes, Thiago Lacerda e Renata Sorrah, compondo um time de peso para a nova trama. A produção marca ainda a estreia de novos autores no horário e chega com a expectativa de renovar o estilo das novelas das sete.