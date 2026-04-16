Patrícia Poeta renova contrato com a Globo até 2027

Patrícia Poeta conta que foi assediada ainda na adolescência. Apresentadora comentou sobre o trauma enquanto apresentava reportagem sobre jovem que foi dopada por um motorista de aplicativo e pulou de carro em movimento para se salvar. - (crédito: GShow/Reprodução)





Patrícia Poeta renovou seu contrato com a Globo. A apresentadora que está no comando do "Encontro" desde 2022 teve seu vínculo com a emissora, que venceria nos primeiros meses deste ano, prorrogado até o fim de 2027.

As tratativas ocorreram de forma discreta em 2025 e resultaram também em promessas de novos investimentos no programa matinal, já em andamento. Caso cumpra todo o contrato, Poeta completará 27 anos de carreira na Globo, onde ingressou em 2000 como responsável pela previsão do tempo nos telejornais.

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Em 2001, passou a apresentar o SP1 e entrou no rodízio do Jornal Hoje aos sábados. No ano seguinte, tornou-se correspondente internacional da Globo, encerrando sua primeira passagem em 2006.

Recontratada em 2008, assumiu o comando do Fantástico até 2011, quando substituiu Fátima Bernardes no Jornal Nacional, permanecendo até 2014. Nesse período, decidiu migrar do jornalismo para o entretenimento.

Entre 2015 e 2022, apresentou o "É de Casa" nas manhãs de sábado. Após a saída de Fátima Bernardes, passou a comandar o Encontro, onde segue até hoje. Em 2026, o programa tem registrado médias de seis a sete pontos na Grande São Paulo. Desde que Patrícia Poeta assumiu o matinal, o faturamento comercial tanto em intervalos quanto em ações publicitárias mais que dobrou.