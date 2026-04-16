Globo quer Big Brother Brasil pelo menos até 2030 - (crédito: Observatorio da TV)





A Globo está em fase avançada de negociações para renovar o contrato de licenciamento do Big Brother Brasil. O acordo atual, válido até 2027, deve ser prorrogado por mais três temporadas, garantindo a produção do reality até 2030.

Esse processo ocorre a cada três anos e, cumprindo todos os requisitos do formato, a renovação acontece quase automaticamente após reuniões entre as partes. Tanto a Globo quanto a Endemol Shine, detentora do formato, demonstram satisfação com a parceria. Além do pagamento pelos direitos, a Endemol recebe participação nos lucros do programa, atualmente apresentado por Tadeu Schmidt.

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A última renovação foi firmada em 2024, quando Boninho ainda estava à frente da área de realities da emissora. Após sua saída, o gênero passou a ser comandado por Rodrigo Dourado, profissional ligado ao BBB desde a segunda edição.

A temporada atual, considerada um sucesso dentro dos padrões da Globo, chega ao fim na próxima terça-feira (21). O BBB 26 alcançou cerca de 115 milhões de pessoas, segundo dados do Kantar Ibope. Desde a estreia, registra média de 17 pontos na Grande São Paulo e 18 pontos no PNT, principais referências de audiência da TV brasileira.