Sucesso de Paulo Coelho, Diário de um mago tem Rodrigo Santoro no elenco

Com mais de 320 milhões de cópias vendidas, o livro O diário de um mago, de Paulo Coelho, vai ganhar uma adaptação para a Netflix. O filme é estrelado por Johnny Massaro e Rodrigo Santoro como protagonistas e é dirigido por Vicente Amorim.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Vicente Amorim assina também como co-roteirista junto de Luiso Berdejo e Gustavo Bragança. Com filmagens na Espanha, o longa acompanha Paulo (Massaro) em uma peregrinação pelas montanhas, bosques e campos do Caminho de Santiago de Compostela.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Guiado pelo enigmático Petrus (Santoro), ele atravessa uma sequência de provações que transformam a busca por autoconhecimento numa aventura de encontros misteriosos e forças invisíveis uma jornada que vai colocar à prova os limites físicos e espirituais de ambos. A narrativa une o espírito de road movie à linguagem mágica de Paulo Coelho.
Saiba Mais
- Flipar Saboreie ao máximo o sabor e a proteção do gengibre
- Mariana Morais Jordana abre o jogo e detalha o que rolou debaixo do edredom com Jonas
- Política Douglas Ruas é escolhido presidente da Alerj
- Flipar Cúrcuma também tem função na saúde; saiba
- Flipar Onicofagia: os riscos pouco conhecidos por trás do hábito de roer unhas e formas de resolver o problema
- Mariana Morais BBB 26: Ana Paula revela seu maior medo no reality após atitude de Milena
- Revista do Correio O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença
- Mundo Irã anuncia abertura do Estreito de Ormuz; Trump celebra
- Cidades DF STJ rejeita novo recurso e mantém prisão de Pedro Turra
- Mariana Morais Família age contra viúvo de Isabel Veloso após ele assumir romance e 'bolão' vem à tona