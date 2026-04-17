Sucesso de Paulo Coelho, Diário de um mago tem Rodrigo Santoro no elenco

Johnny Massaro e Rodrigo Santoro estrelam O Diário de Um Mago na Netflix - (crédito: Marcelo Maragni/Netflix)

Com mais de 320 milhões de cópias vendidas, o livro O diário de um mago, de Paulo Coelho, vai ganhar uma adaptação para a Netflix. O filme é estrelado por Johnny Massaro e Rodrigo Santoro como protagonistas e é dirigido por Vicente Amorim.

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Vicente Amorim assina também como co-roteirista junto de Luiso Berdejo e Gustavo Bragança. Com filmagens na Espanha, o longa acompanha Paulo (Massaro) em uma peregrinação pelas montanhas, bosques e campos do Caminho de Santiago de Compostela.

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Guiado pelo enigmático Petrus (Santoro), ele atravessa uma sequência de provações que transformam a busca por autoconhecimento numa aventura de encontros misteriosos e forças invisíveis uma jornada que vai colocar à prova os limites físicos e espirituais de ambos. A narrativa une o espírito de road movie à linguagem mágica de Paulo Coelho.