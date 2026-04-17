Autores de 'Guerreiros do Sol' preparam nova novela para o Globoplay

George Moura e Sergio Goldenberg, autores de Guerreiros do Sol (2025), que estreia na Globo na próxima quarta-feira (22), assinarão a próxima novela original que será produzida pelo Globoplay.
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Segundo informações do jornal O Globo, a trama, que possui o título de Paraíso Perdido, terá suas gravações iniciadas no segundo semestre, sob direção artística de Joana Jabace.
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A nova novela, que será ambientada no Rio de Janeiro na contemporaneidade, é uma adaptação de quatro peças do escritor e jornalista Nelson Rodrigues (1912-1980). Os desfechos ficarão diferentes dos originais, ao qual a obra tratará de conflitos familiares e da nova onda de conservadorismo.
Com previsão de 50 capítulos, a nova novela de George Moura e Sergio Goldenberg já está totalmente escrita. A expectativa, agora, é de que Paraíso Perdido conte com a atriz Marina Ruy Barbosa no elenco principal, mas a possibilidade depende da disponibilidade da artista, que está envolvida em outros projetos.
O texto Globoplay produzirá novela inédita que abordará crescimento do conservadorismo no Brasil foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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