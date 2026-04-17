Autores de Guerreiros do Sol desenvolvem nova novela para o Globoplay





George Moura e Sergio Goldenberg vão tirar da gaveta Paraíso Perdido, projeto antigo que agora será transformado em novela do Globoplay. A direção artística ficará sob responsabilidade de Joana Jabace, que recentemente esteve em Dias Perfeitos (2025). Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, publicada nesta sexta-feira (17), as gravações devem começar no segundo semestre.

A produção será uma adaptação de Nelson Rodrigues, reunindo quatro peças. O texto, finalizado em 2021, voltou ao radar do Grupo Globo após o trabalho em Guerreiros do Sol. Ao todo, serão 50 capítulos, inspirados em obras como A Mulher sem Pecado, Toda Nudez Será Castigada, Bonitinha mas Ordinária e Os Sete Gatinhos.

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Guerreiros do Sol estreia na TV aberta na próxima quarta-feira (22). A trama foi lançada inicialmente no streaming, quase dois anos depois de concluídas as gravações, e também exibida no canal pago Globoplay Novelas, que substituiu o Viva.

Criada e escrita por Moura e Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes, a história acompanha Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino), ambientada entre as décadas de 1920 e 1930.

Livremente inspirada na trajetória de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros, a narrativa se baseia no livro homônimo de Frederico Pernambucano de Mello, que resgata episódios de grupos armados que atravessaram o sertão nordestino entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX, desafiando a ordem dos coronéis e do Estado.