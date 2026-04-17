BIFF 2026 divulga filmes selecionados e anuncia programação

A 9ª edição do Brasília International Film Festival volta a ser presencial e ocorre no Cine Brasília de 29 de abril a 3 de maio. Fazem parte da competição os filmes brasileiros Veias Abertas, Revoada — Versão Steampunk e Hungria — A Escolha de um Sonho. Com foco na diversidade estética, narrativas plurais e no fortalecimento do cinema brasileiro, todas as sessões do festival serão gratuitas.

Os escolhidos do cinema brasileiro para a mostra competitiva são: Veias Abertas, de Fernando Mamari, que conta a história de um líder tribal africano trazido como escravo para trabalhar nas fazendas de café do Brasil. Revoada — Versão Steampunk, de Ducca Rios, que conta a vingança do cangaceiro Lua Nova contra as tropas do governo que massacraram seu líder. Hungria — A Escolha de um Sonho, que conta a história do rapper brasiliense Hungria.

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Outros filmes escolhidos são: Alpha, de Julia Ducournau, filme francês sobre uma adolescente de 13 anos em crise, em meio a uma epidemia de vírus mortal. A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr., filme nigeriano sobre a vida de dois irmãos que vivem separados do pai por causa da crise eleitoral de 1993. The Theft (O Roubo), de Aisha Jamal, documentário canadense sobre a relação entre museus e conflitos históricos, tendo como pano de fundo o Afeganistão.

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O curador Miguel Barbieri explica que a seleção das obras foi feita com o propósito de integrar tanto autores já reconhecidos por trabalhos anteriores, quanto a iniciantes. “É um recorte que dialoga com o presente do cinema mundial, com diferentes estéticas e urgências.”

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Confira a programação

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Quarta-feira (29/4)

18h – Coquetel de Abertura

20h – Momento Trágico, de Cibele Amaral (Brasil), classificação A16 e Fanon, de Jean-Claude Barny (França), classificação A16

Quinta-feira (30/4)

17h – O Segundo Diário de Paulina P., de Neven Hitrec (Croácia, Sérvia e Eslovênia), classificação AL

19h – Revoada – Versão Steampunk, de Ducca Rios (Brasil), classificação A16

21h – Alpha, de Julia Ducournau (França), classificação A16





Sexta-feira (1/5)

13h – Vasta Natureza de Minha Mãe, de Inez dos Santos e Thoti, classificação A16

15h – Salum, de TM Malones (Filipinas), classificação AL

17h – Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert, classificação A12

19h – Hungria, A Escolha de Um Sonho, de Cristiano Vieira e Izaque Cavalcante (Brasil), classificação A16

21h – The Theft - O Roubo, de Aisha Jamal (Canadá), classificação A16





Sábado (2/5)

13h – Mansos, de Juliana Segóvia e Me Farei Ouvir, de Bianca Novais e Flora Egécia, classificação A16

15h – Doval: O Gringo Mais Carioca do Futebol, de Federico Bardini e Sérgio Rossini (Brasil), classificação A14

17h – Arca de Noé, de Sérgio Machado e Alois Di Leo (Brasil), classificação AL

19h – A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr (Nigéria), classificação A16

21h – Veias Abertas, de Fernando Mamari (Brasil), classificação A16





Domingo (3/5)

13h – Por que você não chora?, de Cibele Amaral, classificação A16

15h – O Socorro Não Virá, de Cibele Amaral (Brasil), classificação A16

17h – Encruzilhada Sonora, de Márcia Viviane Witczak e Vini Spindola (Brasil), classificação AL

18h – O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburguer (Brasil), classificação A10

20h – Cerimônia de Premiação





Serviço

Brasília International Film Festival

No Cine Brasília, de 29 de abril a 3 de maio. Entrada gratuita.