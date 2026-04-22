Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (22/4)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

O toque de ordem que faltava está à caminho, numa forma que talvez seja surpreendente, porque se apresenta com outra cara diferente da esperada. Isso não importa, o que importa é que comece a andar o que desandou.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

As adversidades e constrangimentos que você vem suportando não vieram para ficar e, ao contrário, já se podem sentir os primeiros sinais de libertação, os quais, mesmo não sendo definitivos, trazem alívio e refresco.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

É tudo muito diferente de como você conhece, e isso requer adaptação e mudança de métodos, muito especialmente o abandono da atitude de improvisar tudo à última hora, passando a planejar e organizar tudo antecipadamente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Há mudanças que você busca e provoca, e há outras mudanças que o mistério da vida coloca em marcha, e essas podem surpreender e, talvez, deixar você com a pulga atrás da orelha sobre se são positivas ou negativas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

O que é justo e necessário pode demorar para acontecer, porém, os mistérios da vida se movimentam protegendo essas condições e as reinstaurando no seu lugar devido apesar de toda e qualquer adversidade. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Se as coisas acontecem diferente do que você imaginava, melhor assim! Acontece que há toda uma nova ordem afetando os acontecimentos do mundo e das pessoas em particular também. Sua alma antenada o pressente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Aquilo que não era planejado nem previsto é o que, paradoxalmente, acabará melhorando muito a situação toda. Por isso, evite se apegar demais às preocupações e ansiedades, porque essas tornam os olhos cegos aos benefícios.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Afirmar que há males que vêm por bem não é um chavão sem sentido, é a mais fiel expressão da realidade pela que sua alma transita na atualidade. A vida protege, mas às vezes sua proteção se assemelha a um castigo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Já se foi o tempo em que um podia mandar e outro obedecer, nos dias atuais tudo precisa de equilíbrio para que haja boa e próspera convivência. Esse equilíbrio depende de cooperação e interdependência. Só assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas nada para se preocupar, portanto, se esse estado de ânimo começar a açoitar, procure voltar a si com lucidez, e perceber que não há nada de errado em andamento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Faça o necessário para concluir o que ainda esteja pendente, porque logo mais você terá margem para desfrutar da liberdade que andou sendo constrangida pelos acontecimentos e por algumas pessoas em particular.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Saltitar de alegria não é algo que dependa exclusivamente das circunstâncias, porque ao seu redor há tanta coisa para completar e organizar que dá cansaço só de pensar. Mesmo assim, há alegria disponível para celebrar.