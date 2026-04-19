Série derivada de Stranger Things será lançada nesta quinta-feira

Por Izabella Nicolau – A franquia Stranger Things ganha um novo capítulo nesta semana com a estreia de Stranger Things: Histórias de 85, série derivada que chega à Netflix na quinta-feira, dia 23 de abril.

A produção marca a primeira expansão oficial do universo após o encerramento da história principal, levando o público de volta a Hawkins em um momento que ainda não foi explorado na cronologia.

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Ambientada entre os eventos da segunda e da terceira temporada, a série se posiciona em um período em que os personagens ainda lidavam com as consequências recentes do fechamento do portal para o Mundo Invertido, ao mesmo tempo em que tentavam retomar uma rotina mais próxima da normalidade.

A partir desse ponto, a nova história introduz um caso inédito que volta a envolver o grupo em acontecimentos fora do comum.

Uma nova história no intervalo entre temporadas

Stranger Things: Histórias de 85 se passa durante o inverno de 1985, em um momento em que o grupo retorna às partidas de Dungeons & Dragons e a uma rotina aparentemente estável, mas esse cenário logo é interrompido.

Mesmo após o fechamento do portal, sinais indicam que nem todas as ameaças ficaram para trás, e, em meio a uma nevasca, surge uma nova criatura, que teria escapado do Mundo Invertido antes do fechamento definitivo da fenda, forçando os personagens a se reunirem novamente para investigar o que está acontecendo.

Nesse contexto, a narrativa introduz Nikki Baxter, personagem inédita, que passa a integrar o grupo como uma presença mais combativa dentro da dinâmica já conhecida.

Elenco inédito e produção ligada aos criadores

Diferente da série original, a animação não conta com o elenco principal em live-action, trazendo um novo grupo de atores para dar voz e forma aos personagens.

Nos bastidores, a produção mantém ligação direta com os criadores da franquia, com Matt e Ross Duffer envolvidos como produtores executivos ao lado de Shawn Levy, Dan Cohen, Hilary Leavitt e Eric Robles.

O primeiro episódio tem direção de Phil Allora, que já soma experiências em produções animadas e passagens por projetos da Disney, enquanto o roteiro inicial fica por conta de Jennifer Muro, que já trabalhou em séries como Star Trek: Prodigy e The Legend of Vox Machina.

Ao mesmo tempo, a série se conecta a outras expansões do universo, como a peça teatral Stranger Things: The First Shadow e diferentes produtos derivados, incluindo livros e experiências interativas, consolidando a franquia como um projeto contínuo dentro da Netflix.

Stranger Things: Histórias de 85 estreia na quinta-feira, dia 23, exclusivamente na Netflix.