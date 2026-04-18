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Vingadores: Guerras Secretas será o filme mais ambicioso da Marvel, diz Kevin Feige

Chefe da Marvel também comenta conexão entre Doutor Destino e Guerras Secretas

Cena do filme "Vingadores: Destino e Vingadores: Guerras Secretas" - (crédito: DIvulgação)
Cena do filme "Vingadores: Destino e Vingadores: Guerras Secretas" - (crédito: DIvulgação)

Durante a CinemaCon 2026, a Marvel Studios trouxe novos detalhes sobre o futuro do MCU. Em entrevista ao Fandango, Kevin Feige comentou como o vindouro Vingadores: Doutor Destino se conecta à sequência Vingadores: Guerras Secretas.

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Segundo o executivo, os dois filmes têm ligação direta, mas não seguem o mesmo modelo narrativo visto em Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato. Ele destacou que a expectativa do público por algo semelhante é compreensível, porém a abordagem será diferente.

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As pessoas que são familiarizadas com histórias em quadrinhos percebem que eles se relacionam, mas eu digo que eles se relacionam de uma forma diferente do que foi com Guerra Infinita e Ultimato. Acredito que o público espera por uma conexão parecida e, de certo modo, um levará ao outro mas de um jeito muito diferente. E digo que Guerras Secretas é o projeto mais ambicioso em que já trabalhamos".

As filmagens estão previstas para começar entre junho e julho, no Reino Unido, com direção novamente dos irmãos Russo.

Tudo sobre Vingadores: Guerras Secretas

Por enquanto, Vingadores: Guerras Secretas, a continuação do vindouro Vingadores: Destino, tem em seu elenco Simu Liu, que reprisará o papel de Shang-Chi, Paul Bettany, intérprete de Visão no MCU, e Letitia Wright, a Shuri nos filmes de Pantera Negra.

O elenco de Vingadores: Guerras Secretas também já conta com outro nome. Segundo o Deadline, Sadie Sink (Stranger Things) retornará ao MCU em Vingadores: Guerras Secretas após participar de Homem-Aranha: Um Novo Dia, com estreia marcada para 30 de julho de 2026.

Vingadores: Guerras Secretas será dirigido novamente pelos irmãos Anthony e Joe Russo, com filmagens marcadas para o próximo verão americano. O longa promete reunir personagens de diferentes fases do MCU e multiversos, o que aumenta ainda mais a expectativa pelo retorno de figuras marcantes, como Visão.

Vingadores: Doutor Destino será lançado em 17 de dezembro de 2026 e sua continuação, Vingadores: Guerras Secretas, chega em 17 de dezembro de 2027.

 

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Diego Almeida

    Por Diego Almeida
    postado em 18/04/2026 00:00
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