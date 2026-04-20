Morre Patrick Muldoon, ator de 'Tropas Estelares', aos 57 anos

O artista deixou um legado na televisão e no cinema dos anos 90 - (crédito: Reprodução/Tropas estelares)

O ator norte-americano Patrick Muldoon morreu no domingo (19/4), aos 57 anos, após sofrer um ataque cardíaco em sua residência na Califórnia. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao artista.

Muldoon ficou conhecido do grande público por seus papéis na televisão e no cinema ao longo das últimas décadas. Entre seus trabalhos mais lembrados está o personagem Zander Barcalow no filme Tropas Estelares, produção de ficção científica dirigida por Paul Verhoeven que se tornou cult ao longo dos anos.

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Na televisão, também teve destaque em produções populares dos anos 1990. Interpretou Austin Reed na novela Days of Our Lives e viveu o vilão Richard Hart na série Melrose Place, consolidando seu nome como um rosto frequente na TV norte-americana da época.

Natural da Califórnia, Muldoon iniciou sua carreira ainda jovem, enquanto estudava na University of Southern California. Antes da atuação, chegou a integrar o time de futebol americano da instituição, os Trojans, demonstrando também talento nos esportes.

Ao longo da carreira, o artista ampliou sua atuação para os bastidores da indústria audiovisual. Trabalhou como produtor executivo em diferentes projetos e manteve presença constante no cinema independente e em produções comerciais.

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Mesmo nos últimos anos, seguia ativo profissionalmente. Muldoon participava de novos projetos e havia feito uma aparição pública recente em premiações do setor, indicando que continuava envolvido com a indústria do entretenimento.

A morte do ator gerou repercussão entre fãs e colegas de profissão, que destacaram sobre a trajetória de Patrick e sua contribuição para produções que marcaram diferentes gerações.

Detalhes sobre cerimônias de despedida não foram divulgados.

Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia*