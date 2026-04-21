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'O Diabo Veste Prada 2' atrasou 'O Diário da Princesa 3', diz Anne Hathaway

Anne Hathaway afirma que sequência segue em desenvolvimento, mas ainda sem aprovação oficial

'O Diabo Veste Prada 2' atrasou 'O Diário da Princesa 3', diz Anne Hathaway - (crédito: Observatorio do Cinema)
'O Diabo Veste Prada 2' atrasou 'O Diário da Princesa 3', diz Anne Hathaway - (crédito: Observatorio do Cinema)

A atriz Anne Hathaway revelou que O Diário da Princesa 3 segue em desenvolvimento, mesmo sem confirmação oficial. A declaração foi feita durante entrevista à Entertainment Weekly sobre O Diabo Veste Prada 2. "Cem por cento, estamos constantemente trabalhando nisso", afirmou a atriz.

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Segundo Hathaway, a sequência de O Diabo Veste Prada acabou ocupando seu tempo recentemente. "Surgiu de forma inesperada e tomou espaço", disse, explicando que durante as filmagens em 2025 ficou impossível focar nos dois ao mesmo tempo.

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Agora, a atriz diz que a intenção é retomar o projeto. "A intenção é fazer O Diário da Princesa 3 em seguida", afirmou Anne, ressaltando que o terceiro filme ainda não foi aprovado ou confirmado.

Hathaway também comentou sobre as expectativas do público. "Se aprendi algo com O Diabo Veste Prada 2, é que as expectativas são muito, muito altas, e se você vai fazer isso, precisa acertar em cheio".

Ao lado dela, Meryl Streep completou: É preciso esperar pelo roteiro certo.

Tudo sobre O Diário da Princesa

Lançado em 2001, o primeiro O Diário da Princesa acompanha Mia Thermopolis, uma adolescente que descobre ser herdeira do reino de Genovia, governado por sua avó.

Após o sucesso do primeiro filme, que arrecadou US$ 165 milhões nas bilheterias, Hathaway e Julie Andrews retomaram seus papéis na sequência de 2004, que também contou com novas adições ao elenco, como Raven-Symoné.

Além de O Diabo Veste Prada 2, que chega aos cinemas em 30 de abril, Hathaway também está confirmada no filme A Odisseia, dirigido por Christopher Nolan, previsto para estrear em 16 de julho.

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Diego Almeida

    Por Diego Almeida
    postado em 21/04/2026 11:46
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