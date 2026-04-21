A atriz Anne Hathaway revelou que O Diário da Princesa 3 segue em desenvolvimento, mesmo sem confirmação oficial. A declaração foi feita durante entrevista à Entertainment Weekly sobre O Diabo Veste Prada 2. "Cem por cento, estamos constantemente trabalhando nisso", afirmou a atriz.
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Segundo Hathaway, a sequência de O Diabo Veste Prada acabou ocupando seu tempo recentemente. "Surgiu de forma inesperada e tomou espaço", disse, explicando que durante as filmagens em 2025 ficou impossível focar nos dois ao mesmo tempo.
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Agora, a atriz diz que a intenção é retomar o projeto. "A intenção é fazer O Diário da Princesa 3 em seguida", afirmou Anne, ressaltando que o terceiro filme ainda não foi aprovado ou confirmado.
Hathaway também comentou sobre as expectativas do público. "Se aprendi algo com O Diabo Veste Prada 2, é que as expectativas são muito, muito altas, e se você vai fazer isso, precisa acertar em cheio".
Ao lado dela, Meryl Streep completou: É preciso esperar pelo roteiro certo.
Tudo sobre O Diário da Princesa
Lançado em 2001, o primeiro O Diário da Princesa acompanha Mia Thermopolis, uma adolescente que descobre ser herdeira do reino de Genovia, governado por sua avó.
Após o sucesso do primeiro filme, que arrecadou US$ 165 milhões nas bilheterias, Hathaway e Julie Andrews retomaram seus papéis na sequência de 2004, que também contou com novas adições ao elenco, como Raven-Symoné.
Além de O Diabo Veste Prada 2, que chega aos cinemas em 30 de abril, Hathaway também está confirmada no filme A Odisseia, dirigido por Christopher Nolan, previsto para estrear em 16 de julho.
O post O Diabo Veste Prada 2 atrasou O Diário da Princesa 3, diz Anne Hathaway apareceu primeiro em Observatório do Cinema.
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