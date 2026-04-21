Sydney Sweeney rebate críticas e defende cenas sensuais em 'Euphoria'

A terceira temporada de Euphoria continua gerando debate, especialmente por conta das cenas mais ousadas envolvendo Cassie. Diante das críticas, Sydney Sweeney decidiu se manifestar e deixou claro que encara a nudez como parte essencial da construção da personagem.

Em entrevista relatada pelo The Tab, a atriz ressaltou que a dificuldade do público em separar sua imagem da ficção intensifica as reações às cenas. "Foi honestamente a primeira grande coisa em que as pessoas me viram, e acho que é difícil para o público dissociar atores de seus personagens, especialmente um como esse".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao abordar diretamente a polêmica, Sweeney defendeu sua escolha artística e a importância dessas sequências para a narrativa. "Acho que o corpo feminino é algo muito poderoso. E estou contando a história da minha personagem, então devo a ela fazer isso bem e fazer o que for necessário".

Mesmo assim, ela reconhece que a exposição tem um custo, principalmente nas redes sociais, onde as reações costumam ultrapassar limites. "Eu vejo, e simplesmente não posso me permitir reagir. Não sei explicar, ainda estou tentando entender isso. As pessoas se sentem conectadas e livres para falar sobre mim da forma que quiserem, porque acreditam que eu entreguei minha vida. Que não estou mais em um nível humano, porque sou atriz", afirmou.

Sweeney também refletiu sobre como essa percepção afeta sua identidade fora das telas. "Que essas personagens são para todo mundo, mas eu, como Sydney, não sou mais para mim mesma. É uma relação estranha que as pessoas têm comigo e sobre a qual eu não tenho controle".

Na nova temporada, Cassie surge em uma fase ainda mais controversa, com cenas que ampliam a discussão sobre sexualização e os limites da narrativa. Criada por Sam Levinson, a série segue apostando em temas provocativos, explorando desejos, vulnerabilidades e as consequências da exposição em um mundo cada vez mais conectado.

O texto Sydney Sweeney rebate críticas e defende cenas sensuais em Euphoria foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.