Sandy surpreende com rara declaração de amor ao novo namorado - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A cantora Sandy chamou a atenção dos fãs ao fazer uma rara demonstração pública de carinho ao namorado, Pedro Andrade. Conhecida por manter a vida pessoal longe dos holofotes, a artista deixou uma mensagem especial para celebrar o aniversário do companheiro, que completou 36 anos no último domingo, 19 de abril.

A declaração aconteceu nos comentários de uma publicação feita pelo próprio médico, que refletia sobre o passar do tempo e as transformações da vida. Entre mensagens de amigos e seguidores, o recado da cantora se destacou pela simplicidade e afeto, reforçando o momento especial vivido pelo casal.

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Sem se alongar, Sandy escreveu uma mensagem direta, mas carregada de significado, desejando felicidades e demonstrando carinho. "Que o amor siga te criando. "Feliz vida, meu amor!", disse ela. A atitude surpreendeu justamente por fugir do perfil discreto que a artista costuma adotar quando o assunto é relacionamento.

O gesto também movimentou a família da cantora nas redes sociais. Junior Lima, irmão de Sandy, reagiu à publicação com um emoji carinhoso, enquanto Monica Benini, esposa do músico, deixou uma mensagem celebrando o aniversariante.

Sandy e Pedro Andrade assumiram publicamente o relacionamento em 2025, após serem vistos juntos em um evento em São Paulo. Desde então, os dois mantêm uma postura reservada, aparecendo juntos apenas em ocasiões pontuais, o que torna manifestações como essa ainda mais raras e comentadas pelos fãs.

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