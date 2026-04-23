Conheça Hugo Kerth, ator que vive "o bem-amado" em musical sobre a Globo

Hugo Kerth é mais um talento em destaque em Espelho mágico, musical que segue temporada até 3 de maio no BTG Pactual Hall, em São Paulo. O ator é responsável por dar vida a um dos personagens mais emblemáticos da teledramaturgia brasileira, Odorico Paraguaçu, o prefeito caricato e populista de O bem-amado, vivido por Paulo Gracindo na novela clássica de Dias Gomes, exibida em 1973 na TV Globo. Além do trabalho em cena, Kerth acumula uma função essencial fora dos palcos: ele é coach de voz de Marcos Veras, que vive "o autor", protagonista do espetáculo.

"O personagem me acompanha durante todo o espetáculo e, assim como os demais personagens antológicos da teledramaturgia da TV Globo, ele 'assombra' o autor, vivido por Marcos Veras, em diversas aparições. Porém, uma delas é a aparição principal, onde Odorico entra numa disputa política com Sinhozinho Malta, de Roque Santeiro, destacando aí sua aparição mais relevante. A cena mostra as diferenças culturais de um Brasil próximo, enaltecendo as diversidades de povos que a TV brasileira mostra, utilizando o debate político que retrata a realidade dos embates de figuras públicas conhecidas da nossa política brasileira", complementa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Kerth, de 34 anos, não era nascido na época da exibição da obra de Dias Gomes na Globo e, para compor o personagem, recorreu à pesquisa e também buscou mais da atuação original feita por Paulo Gracindo. "Eu conhecia o personagem de nome, pela fama e pelas frases-bordões, mas nunca havia assistido à novela, acredito que principalmente pela distância de gerações, haja vista que a novela é dos anos 1970 e eu fui nascer somente 20 anos depois. Para fazer a composição, além de assistir a diversos trechos do personagem na novela, busquei me aprofundar nos trejeitos e na voz de Paulo Gracindo, ícone e grande referência da atuação cênica no Brasil", revela.

Hugo Kert, ator (foto: Aloysio Araripe)

Inspiração de infância

O fluminense, natural de Teresópolis (RJ), onde morou até os 18 anos, está muito feliz em estar em Espelho mágico, pois a peça retrata os 60 anos da TV Globo e seus momentos mais marcantes, algo que fez parte de sua vida e o inspirou, ainda criança, em sua trajetória como ator.

“Cresci assistindo à TV Globo, sendo eu uma criança de teatro no interior do estado do Rio. Poucas eram as referências teatrais ou de atuação cênica que eu convivia à época, e a TV Globo, sem dúvidas, me deu escola e anseio por seguir na carreira. Foi assistindo à Globo que eu tinha cada vez mais certeza da minha escolha”, relembra.

Além do trabalho em cena, Hugo também atua fora dos palcos. Formado em canto pela New York Vocal Coaching, ele é coach de voz do protagonista Marcos Veras — um pedido feito pelo próprio ator a Hugo.

Após Espelho Mágico — que, depois de São Paulo, seguirá temporada no Rio de Janeiro, de 15 de maio até 7 de junho, no Teatro Riachuelo —, Hugo quer se dedicar à fonoaudiologia e à pesquisa, voltando a dar aulas de canto. O ator, que mora na Tijuca, Rio de Janeiro, há 15 anos, atua profissionalmente há mais de uma década e é um dos destaques no mundo dos musicais, tendo feito produções de diversos gêneros, não somente em cena, mas também em funções importantes fora dela. Em 2025, fez seu primeiro monólogo, o off-Broadway Diva: ao vivo do inferno!.