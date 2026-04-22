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Rodrigo Faro e Susana Vieira vão liderar reality no Globoplay

Versão brasileira de The Inheritance promete testar inteligência e estratégia dos participantes em uma disputa cheia de reviravoltas

O programa é a versão brasileira do formato internacional The Inheritance, game show em que os competidores precisam demonstrar inteligência e poder de persuasão - (crédito: Observatorio da TV)
O programa é a versão brasileira do formato internacional The Inheritance, game show em que os competidores precisam demonstrar inteligência e poder de persuasão - (crédito: Observatorio da TV)

Rodrigo Faro e Susana Vieira foram escolhidos para comandar o reality Herança em Jogo, produção exclusiva do Globoplay que terá suas gravações iniciadas em maio. O programa é a versão brasileira do formato internacional The Inheritance, game show em que os competidores precisam demonstrar inteligência e poder de persuasão.

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Estou muito empolgada e curiosa para mergulhar nesse universo ao lado do Rodrigo Faro. Vai ser uma parceria incrível. Mal posso esperar para ver cada participante sair da sua zona de conforto. Quero descobrir quem terá sagacidade para conquistar o que é meu (risos), declarou Susana.

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No reality, Rodrigo Faro assume o papel de testamenteiro, responsável por conduzir a dinâmica em que estratégia e raciocínio definem cada jogada. Já Susana Vieira interpreta a Dona da Herança, desafiando os competidores a cumprir missões dentro de sua mansão.

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 22/04/2026 16:53
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