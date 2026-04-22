Guitar Pool Brasil estreia no YouTube e busca novo ícone da guitarra

Com episódios semanais, Guitar Pool Brasil vira vitrine de talentos e fortalece a música instrumental - (crédito: Reprodução/GuitarPool)

Um novo projeto voltado à música instrumental brasileira chegou ao público com a proposta de ir além da técnica. O Guitar Pool Brasil estreou no YouTube como um reality dedicado a descobrir o guitarrista mais completo do país, reunindo participantes de diferentes regiões e níveis de experiência.

A competição reúne 16 músicos que, além de demonstrarem domínio do instrumento, precisam apresentar visão de carreira, identidade artística e estratégias de posicionamento no mercado. A proposta é destacar não apenas quem toca bem, mas quem consegue se sustentar como artista em um cenário cada vez mais competitivo.

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O programa é conduzido pelo músico e empresário Leandro Ramajo, idealizador do projeto, ao lado de Daniel Stain. A apresentação também conta com a participação de repórteres que acompanham os bastidores e a trajetória dos competidores ao longo dos episódios.

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A avaliação fica por conta de profissionais reconhecidos no meio musical, como Marcinho Eiras, Regis Tadeu e Yohan Kisser, entre outros nomes que analisam tanto a performance quanto o potencial artístico dos participantes.

Logo no episódio de estreia, o público acompanha a dinâmica do programa, que inclui apresentações musicais e um pitch de carreira. Nessa etapa, os competidores precisam defender suas propostas artísticas e mostrar como pretendem se destacar no mercado.

Os participantes vêm de estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Piauí, dando palco a diversidade da cena musical brasileira. A competição é dividida em etapas eliminatórias que vão das oitavas até a grande final, prevista para acontecer ao vivo no Blue Note São Paulo.

Além do reconhecimento, o vencedor receberá um pacote de prêmios voltado ao desenvolvimento profissional, incluindo instrumentos, gravação musical, show em casa de prestígio e suporte em áreas como marketing e gestão.

Com episódios semanais disponíveis on-line, o Guitar Pool Brasil se apresenta como uma vitrine para novos talentos e uma tentativa de ampliar o espaço da música instrumental no país.

Acompanhe a estreia do reality:

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca