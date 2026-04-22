Final do BBB 26 registra baixa audiência, mas supera edição anterior

Ana Paula Renault campeã na final do BBB 26 garantiu boa audiência para a Globo nesta terça-feira (21). Ela conquistou o título de campeã do Big Brother Brasil 26, confirmando o favoritismo que carregava desde os primeiros dias de confinamento. A mineira, reconhecida por sua postura proativa e combativa, venceu com 75,94% dos votos, deixando Milena em segundo lugar (17,29%) e Juliano em terceiro (6,77%).
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Segundo dados prévios do Ibope, a final registrou média de 19,77 pontos de audiência, alcançando pico de 20,0 pontos às 0h30, quando Ana Paula foi anunciada vencedora. No mesmo horário, o SBT marcou 2,56 pontos e a Record 2,48.
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Os números são baixos se comparado com o histórico de audiência do reality show desde sua estreia em 2001, mas dentro do contexto atual de consumo de TV aberta, o BBB 26 se saiu melhor que a edição anterior de 2025. Ainda sim, se posiciona como o segundo pior resultado em 26 edições.
A edição histórica trouxe um compilado dos principais momentos dos três meses de programa: brigas, memes e acontecimentos que marcaram a temporada apelidada de colecionador. A festa final contou com show de Alok, que animou os ex-BBBs com hits que embalaram o reality, sob o comando de Tadeu Schmidt.
Ana Paula Renault, que já havia se tornado conhecida nacionalmente no BBB 16 com seu famoso bordão olha ela, voltou ao programa após dez anos e protagonizou uma trajetória intensa. Apesar de ter sido expulsa na edição anterior, desta vez conseguiu eliminar rivais um a um e levou para casa o prêmio de R$ 5,7 milhões.
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