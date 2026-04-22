Final do BBB 26 registra baixa audiência, mas supera edição anterior

Ana Paula Renault, que já havia se tornado conhecida nacionalmente no BBB 16 com seu famoso bordão olha ela, voltou ao programa após dez anos e protagonizou uma trajetória intensa - (crédito: Observatorio da TV)





Ana Paula Renault campeã na final do BBB 26 garantiu boa audiência para a Globo nesta terça-feira (21). Ela conquistou o título de campeã do Big Brother Brasil 26, confirmando o favoritismo que carregava desde os primeiros dias de confinamento. A mineira, reconhecida por sua postura proativa e combativa, venceu com 75,94% dos votos, deixando Milena em segundo lugar (17,29%) e Juliano em terceiro (6,77%).

Segundo dados prévios do Ibope, a final registrou média de 19,77 pontos de audiência, alcançando pico de 20,0 pontos às 0h30, quando Ana Paula foi anunciada vencedora. No mesmo horário, o SBT marcou 2,56 pontos e a Record 2,48.

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Os números são baixos se comparado com o histórico de audiência do reality show desde sua estreia em 2001, mas dentro do contexto atual de consumo de TV aberta, o BBB 26 se saiu melhor que a edição anterior de 2025. Ainda sim, se posiciona como o segundo pior resultado em 26 edições.

A edição histórica trouxe um compilado dos principais momentos dos três meses de programa: brigas, memes e acontecimentos que marcaram a temporada apelidada de colecionador. A festa final contou com show de Alok, que animou os ex-BBBs com hits que embalaram o reality, sob o comando de Tadeu Schmidt.

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Ana Paula Renault, que já havia se tornado conhecida nacionalmente no BBB 16 com seu famoso bordão olha ela, voltou ao programa após dez anos e protagonizou uma trajetória intensa. Apesar de ter sido expulsa na edição anterior, desta vez conseguiu eliminar rivais um a um e levou para casa o prêmio de R$ 5,7 milhões.