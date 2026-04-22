TV Brasil cancela contratação da jornalista Giuliana Morrone

Na TV Brasil, Giuliana Morrone apresentaria um programa de entrevistas inspirado no Roda Viva, da TV Cultura - (crédito: Observatorio da TV)





A TV Brasil cancelou a contratação da jornalista Giuliana Morrone depois de suspender investimentos em novos programas jornalísticos. A decisão foi anunciada pela nova presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Antônia Pellegrino, e atingiu projetos que estavam em fase de desenvolvimento. A medida altera o planejamento editorial da emissora pública e interrompe iniciativas voltadas à ampliação da grade informativa.

Giuliana foi comunicada sobre o cancelamento por mensagem de WhatsApp na quinta-feira (16). No mesmo dia, o jornalista Lira Neto também acabou com seu projeto suspenso, que previa contar a trajetória de profissionais do jornalismo contemporâneo. Ambos estavam em andamento e tinham previsão de produção nos próximos meses. A informação foi publicada pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo.

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Na TV Brasil, Giuliana Morrone apresentaria um programa de entrevistas inspirado no Roda Viva, da TV Cultura, com conversas com personalidades de destaque e participação de jornalistas convidados. O formato seguiria a linha tradicional de debates e entrevistas, com foco em temas de interesse público.

Formada pela UnB (Universidade de Brasília), Giuliana iniciou sua carreira na Globo em 1989. Depois de rápida passagem pelo SBT, voltou à emissora em 1995, onde permaneceu por décadas. Atuou principalmente na cobertura política e foi correspondente internacional nos Estados Unidos entre 2008 e 2018, somando 34 anos na empresa. Desde que deixou a Globo em 2023, não voltou à televisão, dedicando-se à apresentação de eventos e palestras sobre comunicação.

O projeto havia sido idealizado por André Basbaum, então presidente da EBC, que defendia maior investimento em jornalismo antes de deixar o cargo para retornar à Record.

Os programas cancelados tinham orçamento aprovado pelo conselho gestor da empresa. Internamente, a interrupção é associada à mudança de comando na EBC. Em nota, a TV Brasil informou que a decisão foi tomada por unanimidade: A medida busca evitar novos compromissos financeiros sem a devida suplementação orçamentária.