Projeto tem aulas gratuitas de dança, canto e tambores do afoxé

Mãe Dora de Oyá coorderna aulas para de música, dança e percussão para público de 6 a 17 anos - (crédito: Divulgação)

No Jardim ABC, em Cidade Ocidental, Mãe Dora de Oyá relata escassez de atividades para crianças e adolescentes. Por esse motivo, a líder religiosa iniciou, em 2014, projeto com aulas de dança, canto e tambores do afoxé, manifestação cultural afro-brasileira. As inscrições para o curso gratuito, que ocorre entre 9 de maio e 1 de julho, sempre aos sábados, estão abertas até sexta-feira (24/4).

O afoxé musical, conta Dora, tem fundamentos no terreiro. “Acho que ajuda muita gente, deixa as pessoas felizes. É um projeto bacana, que agrega muito a música e a cultura popular”. Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos vão, ao final do curso, se apresentar e ter a chance de participar da ala jovem do Afoxé Ogum Pá.

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A iniciativa também busca fortalecer vínculos comunitários e garantir acesso à cultura para pessoas em contexto de vulnerabilidade social, com 50% das vagas destinadas a jovens da região do Jardim ABC. O projeto é financiado com patrocínio da Fundação Cultural Palmares.





Serviço



Inscrições para o projeto ABC Musical até sexta-feira (24/4). Aulas entre 9 de maio e 18 de julho para pessoas entre 6 e 17 anos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel