Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (24/4)

RESISTE! Data estelar: Vênus ingressa em Gêmeos; Lua quarto crescente em Leão.



Quem pensa os pensamentos? É o cérebro? Ou há um ser interior, invisível aos instrumentos científicos de pesquisa, que ocupa o corpo físico e tenta se apropriar do cérebro? Esse, por sua vez funciona de um jeito quase independente, mas não tanto, ao ponto de que na hora da morte, quando o ser invisível se retrai, o cérebro não tem mais vez.



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Li uma manchete aqui o outro dia que rezava: “Como o cérebro produz os pensamentos conscientes”. Ora! Ninguém sabe o que é consciência e mesmo assim já afirmamos que é o cérebro que produz a ideação consciente?



Resiste ao avanço da ignorância! A alma que tu és há de lutar para que o cérebro e o corpo inteiro lhe sirvam de instrumento de expressão, em vez de esse sofisticado organismo a eclipsar durante sua breve experiência corporificada entre o céu e a terra.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):



As boas ideias precisam ser testadas, porque vêm misturadas com fantasias, as quais, apesar de se apresentarem sedutoras, não brindariam com nada produtivo, e nesta parte do caminho você precisa consolidar seus interesses.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):



Foque no objetivo e siga em frente apesar de tudo que acontecer, porque se você se detiver para resmungar pelo que acontece, aí as coisas adquiririam uma proporção que não seria condizente com a verdadeira realidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):



Comece a investir tempo em planejamento e organização, porque daqui em diante as coisas serão complexas o suficiente para não poderem ser administradas com improvisação, a qual é muito boa, mas não neste momento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):



No meio de todas as confusões e dificuldades que as pessoas criam, sua alma idealiza alguns movimentos que, não podendo ser postos em marcha de imediato, pelo menos sinalizam o que deverá acontecer no futuro.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):



Celebrar seria prematuro, mas pelo menos dá para sentir um ar renovado e respirar com alívio, já que as limitações tendem a ser superadas, senão de imediato, pelo menos plantando as sementes do futuro. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):



Pense grande, porque daqui para frente pensar grande significará aproveitar a onda de pessoas querendo se congregar para realizar juntas o que cada uma por separado não conseguiria. Construa bons relacionamentos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):



No mundo das ideações já é possível enxergar de que maneira serão superados os constrangimentos que, até aqui, pareciam insuperáveis. Tudo passa, tenha certeza disso, e esse tempo de constrangimentos está passando.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):



As discórdias não serão solucionadas através de confrontos, essa atitude só serviria para medir forças e demarcar território, mas não superariam o desentendimento que atravanca a vida de todas as pessoas envolvidas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):



Procure driblar a resistência que as pessoas apresentam a fazer o necessário para se unirem e cooperarem entre si, porque se continuarem estendendo os conflitos, todas acabarão perdendo. Ninguém ganha.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):



O assunto agora é organizar direito tudo que seja do seu interesse, para criar um cenário confortável e seguro no qual você continuar arrumando encrencas, no bom sentido da palavra. A vida traz benefícios.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):



Seja firme em suas determinações, muito especialmente naquelas que sirvam ao propósito de construir uma vida livre de constrangimentos estúpidos. Considere que este seja o primeiro passo de um longo e feliz futuro.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):



Ainda que surjam inconvenientes, evite tirar conclusões precipitadas sobre um futuro sombrio que não acontecerá. Permaneça na trilha da persistência, abrindo passagem no meio das eventuais adversidades.