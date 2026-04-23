Museu Nacional da República recebe exposição de colagens do Coletivo Iló

Exposição Colagem e Poéticas da Alteridade, do Coletivo Iló, é inaugurada no dia 30 de abril - (crédito: Divulgação)

O Museu Nacional da República receberá, entre os dias 30 de abril e 21 de junho, a exposição Colagem e Poéticas da Alteridade. A mostra reúne colagens produzidas pelo Coletivo Iló, além de rodas de conversa e oficinas de colagem voltadas ao público 60+. Idealizada pelas integrantes do coletivo, a exposição expõe como as narrativas e percepções sobre o mundo são construídas.

Inspiradas pelo dadaísmo e o surrealismo, as artistas expõem obras em que a colagem é explorada como meio de transformação de pesquisas e encontros culturais em narrativas visuais. As obras refletem temas como pertencimento, alteridade e diversidade cultural, divididas em três seções: pessoas-árvore, seres híbridos e produções individuais.

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Além da exposição, fazem parte da programação quatro rodas de conversa abertas ao público, nas sextas-feiras, às 16h, nas quais as artistas irão compartilhar seus processos criativos e debater as relações entre arte e antropologia. Também serão realizadas cinco oficinas de colagem voltadas ao público 60+, na casa de repouso Casa do Vovô, nas sextas-feiras, das 9h às 10h.

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) e produzido pelo coletivo Iló, composto por nove antropólogas e artistas que também assinam a curadoria da exposição. O grupo foi fundado em 2022 e, desde então, continua a investigar a colagem como linguagem artística e forma de pensamento visual.





Serviço

Colagem e Poéticas da Alteridade

Na Galeria 3 do Museu Nacional da República, de 30 de abril a 21 de junho (terça-feira a domingo), das 9h às 18h30. Entrada gratuita.