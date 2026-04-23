Globo avança em conversas para renovar contrato com autores de Três Graças

O desejo de renovação foi manifestado por Amauri Soares, diretor-executivo da TV e dos Estúdios Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A Globo está em conversas avançadas com os autores Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva para renovar os respectivos vínculos após o fim de Três Graças, atual novela em cartaz no horário das nove.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o atual acordo dos roteiristas é por obra certa, ou seja, válido apenas durante a duração do folhetim.

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O desejo de renovação foi manifestado por Amauri Soares, diretor-executivo da TV e dos Estúdios Globo. Além dele, a direção de dramaturgia da emissora, liderada por José Luiz Villamarim, avaliaram de forma positiva o trabalho realizado em Três Graças em diversos aspectos.

Caso tudo se confirme, a expectativa é que o trio de autores escrevam juntos uma nova novela para o horário nobre. Em teoria, a possibilidade deve ocorrer em meados de 2029. Após Três Graças, virá Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que estreia dia 18 de maio, seguido por Avenida Brasil 2, de João Emanuel Carneiro, e Bruno Luperi e Manuela Dias na fila.