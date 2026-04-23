Festival de Música Negra ocupa Ceilândia com três dias de celebração

A terceira edição do Festival de Música Negra do Distrito Federal promete transformar a Ceilândia em um grande palco de celebração cultural até sábado (25/4). Realizado na Praça da Bíblia, o evento chega mais robusto após o sucesso das edições anteriores, com uma programação diversa que valoriza as raízes negras e fortalece a produção artística local.

Entre os destaques da programação musical estão nomes da cena local e nacional, como a cantora Saphira, que carrega a herança artística do DJ Jamaika, o já tradicional DJ Chocolaty e o convidado paulista DJ Lucas Beat. O line-up também reúne artistas locais e uma atração surpresa, reforçando o compromisso do evento com a valorização de talentos do Distrito Federal.

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Além dos shows, o público poderá visitar a mostra Ritmos Afro-Brasileiros, que propõe uma imersão nas influências africanas na formação da música brasileira. A edição deste ano também presta homenagem a artistas negros da região, reconhecendo suas contribuições fundamentais para a cultura da cidade.

As oficinas são outro ponto forte da programação, abordando temas como cultura negra, discotecagem e capoeira, com participação do Grupo Ginga Ativa. Há ainda atividades de teatro, espaços gamers e uma área kids, ampliando o acesso e tornando o festival um ambiente familiar e inclusivo.

A experiência se completa com uma praça gastronômica que valoriza sabores do Cerrado e da culinária afro-brasileira, além de momentos como a tradicional feijoada com samba no sábado, reunindo grupos como Samba da Guariba, Canto das Pretas e Café com Samba.

A programação se distribui ao longo dos três dias com visitação aberta, oficinas, apresentações artísticas e shows que se estendem até a madrugada. Na sexta-feira (24/4), o destaque fica para o encontro entre DJ Chocolaty e DJ Lucas Beat. Já no sábado (25/4), o encerramento contará com o show de Saphira, que recebe a participação da cantora Melody.

Gratuito e aberto ao público, o Festival de Música Negra reafirma seu papel como um dos principais eventos culturais do Distrito Federal voltados à valorização da cultura negra. Os ingressos estão disponíveis no Sympla. Para mais informações, acesse nas redes sociais do evento.