Lexa fala sobre ciúmes e revela que evita ver cenas quentes do marido

Através do Instagram, a cantora contou que entende o lado profissional do ator, mas prefere não acompanhar esses momentos - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Lexa usou as redes sociais e abriu jogo sobre os ciúmes que sente ao ver o marido, Ricardo Vianna, protagonizando beijos em novelas, e confessou que evita assistir às cenas românticas do ator na TV.

Através do Instagram, a cantora contou que entende o lado profissional do ator, mas prefere não acompanhar esses momentos. Ele tá gravando várias novelas E tá bombado, porém eu não assisto os episódios que têm beijo! Tô amadurecendo ainda Tô verde ainda pro assunto, escreveu ela.

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Tenho que dividir o meu marido. Mas eu entendo, eu sei que é trabalho. Mas vê se eu assisto uma cena? Pulo todas, revelou Lexa, aos risos. A cantora ainda disse que, às vezes, se sente por surpreendida por alguma sequência. De vez em quando aparece assim do nada pra mim, eu falo: ai, ai, ai, brincou.

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Apesar do ciúme, Lexa destacou que respeita fielmente a profissão de Ricardo Vianna. Ele sabe que eu não assisto, que eu tenho ciúmes. Mas eu entendo, gente, é o trabalho dele, assim como eu tenho o meu. Mas eu não sou obrigada a assistir, pontuou.

*Estagiário sob supervisão de ...