InícioDiversão e Arte
BEIJOS

Lexa fala sobre ciúmes e revela que evita ver cenas quentes do marido

Cantora afirma ciúmes e diz que não assiste cenas românticas de Ricardo Vianna

Através do Instagram, a cantora contou que entende o lado profissional do ator, mas prefere não acompanhar esses momentos - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Através do Instagram, a cantora contou que entende o lado profissional do ator, mas prefere não acompanhar esses momentos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Lexa usou as redes sociais e abriu jogo sobre os ciúmes que sente ao ver o marido, Ricardo Vianna, protagonizando beijos em novelas, e confessou que evita assistir às cenas românticas do ator na TV.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Através do Instagram, a cantora contou que entende o lado profissional do ator, mas prefere não acompanhar esses momentos. Ele tá gravando várias novelas E tá bombado, porém eu não assisto os episódios que têm beijo! Tô amadurecendo ainda Tô verde ainda pro assunto, escreveu ela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Tenho que dividir o meu marido. Mas eu entendo, eu sei que é trabalho. Mas vê se eu assisto uma cena? Pulo todas, revelou Lexa, aos risos. A cantora ainda disse que, às vezes, se sente por surpreendida por alguma sequência. De vez em quando aparece assim do nada pra mim, eu falo: ai, ai, ai, brincou.

Apesar do ciúme, Lexa destacou que respeita fielmente a profissão de Ricardo Vianna. Ele sabe que eu não assisto, que eu tenho ciúmes. Mas eu entendo, gente, é o trabalho dele, assim como eu tenho o meu. Mas eu não sou obrigada a assistir, pontuou.

*Estagiário sob supervisão de ...

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 23/04/2026 15:06 / atualizado em 23/04/2026 15:11
SIGA
x