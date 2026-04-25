Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sábado (25/4)

O POVO NÃO É MAIS O MESMO - Data estelar: Urano ingressa em Gêmeos.



A esperança é a última que morre e também é a primeira a renascer das cinzas da destruição provocada pela estupidez daqueles egoístas autocentrados com poder suficiente para colocar o mundo inteiro na rota da decadência, arruinando séculos de esforço para que a civilização seja um lugar seguro para o maior número possível de pessoas.



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O ingresso de Urano em Gêmeos e a perspectiva de um bom relacionamento com Plutão em Aquário brinda com esperança de que a ordem institucional prevaleça, porque mesmo que essa não seja a ideal, pelo menos carrega em seu ventre os princípios humanistas que devem prevalecer.



A Era dos Impérios chegou ao fim, não porque careçam de poder militar, mas porque o povo não é mais o mesmo de antes, nem nunca mais será submisso e obediente às razões irracionais.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):



Boas propostas não são necessariamente bem recebidas de imediato, mas se forem boas mesmo, o tempo agirá ao seu favor, desde que você saiba se conter o suficiente até as pessoas amadurecerem e aceitarem as propostas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):



Continue em frente sem se importar com os contratempos, porque mesmo que esses tenham cara assustadora, não vingarão se você não parar tudo para ficar remoendo angústia nas entranhas. Foque no objetivo e siga em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):



Daqui para frente improvise menos e planeje mais, porque assim você construirá uma base firme para um futuro longo, em vez de ter de ficar saltitando de um lugar para outro dependendo das circunstâncias. Melhor assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):



Aquilo que você planeja em silêncio é o que há de mais forte nesta parte do caminho, porque mesmo que sejam planos impossíveis de colocar em marcha de imediato, o tempo criará o cenário necessário para isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):



As duras determinações que precisaram ser feitas começam a dar seus frutos, e mesmo que esses ainda não sejam tão evidentes quanto foram os constrangimentos, mesmo assim, tenha certeza, anunciam o avanço. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):



Para não ficar remoendo sentimentos e arrependimentos, procure encontrar algo produtivo para fazer, pois, isso ajudará você a colocar em prática as ideias maravilhosas que podem ser realizadas com a ajuda do tempo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):



Mesmo que os primeiros sinais de que as limitações que constrangeram você durante bastante tempo sejam tênues e quase imperceptíveis, serão suficientes para brindar com ânimo. Ânimo renovado muda tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):



Para que as discórdias sejam superadas, vale menos a imposição de determinações e muito mais o quanto todas as pessoas envolvidas sejam capazes de entender que precisam umas das outras, mesmo não gostando muito disso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):



A união há de ser promovida, porque se as pessoas aceitam a interdependência entre elas, criarão laços de solidariedade e cooperação e se tornarão imbatíveis. Contudo, há resistências evidentes nesse sentido.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):



Talvez demore um pouco para você enxergar as vantagens das mudanças que foram feitas, mas quando isso acontecer você se perguntará o porquê de não ter feito tudo antes, quando já havia sinais das necessidades.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):



Para construir um longo e feliz futuro é preciso se livrar dos inconvenientes que limitaram seus movimentos no passado, e para isso você precisa fazer uso de atitudes firmes e determinantes. Detenha o passado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):



Com tanta coisa envolvida nesta parte do caminho, seria ilusório pretender que tudo desse certo, de acordo ao planejado. Há pontas soltas fora do seu controle que produzem contratempos, mas nada que desabone o processo.