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RIO DE JANEIRO

Custo do show de Shakira em Copacabana supera valor milionário de Madonna

Evento com a artista colombiana supera custos anteriores do Todo Mundo no Rio

Autoridades da capital fluminense esperam que Shakira atraia cerca de 2,5 milhões de pessoas, superando o público das cantoras americanas - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Autoridades da capital fluminense esperam que Shakira atraia cerca de 2,5 milhões de pessoas, superando o público das cantoras americanas - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O show da cantora Shakira, que será realizado no próximo dia 2 de maio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, vai custar cerca de R$ 15 milhões para a prefeitura, de acordo com o Diário Oficial do Município da última sexta-feira (17).

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A apresentação, que faz parte do projeto Todo Mundo no Rio, que já trouxe Madonna e Lady Gaga ao país, foi orçamentado no mesmo patamar do que foi exigido pela atração do ano passado, sendo, ainda, maior que o da Rainha do Pop, realizado em 2024.

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O palco ocupado por Shakira, inclusive, já está em fase de montagem, sendo considerado, de agora, o maior que o das artistas anteriores e, além disto, as autoridades da capital fluminense esperam que Shakira atraia cerca de 2,5 milhões de pessoas, superando o público das cantoras americanas.

Depois de Madonna e Lady Gaga terem feito grandes apresentações no evento gratuito na praia de Copacabana, o Todo Mundo no Rio chega à terceira edição, com grandes expectativas.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 23/04/2026 15:15 / atualizado em 23/04/2026 15:18
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