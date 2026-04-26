Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (26/4)

26.4.26 ALEGRIA, APESAR DE TUDO

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em quadratura.



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Se não houver um pouco de alegria em cada um e em todos os dias de tua breve existência entre o céu e a terra, o preço será o declínio de tua saúde física e psíquica, e o encurtamento de teus dias.



A alegria é a prova dos nove de que a vida vale a pena. Sim! porque há penas envolvidas, mas nada nem ninguém pode obrigar um ser humano a perder a alegria. Se a alegria é perdida não é como resultado de circunstâncias negativas, é porque o humano se esquece de reverenciar a Vida de todas as vidas em seu coração.



Por isso, se as adversidades te açoitam, lhes oferece tua angústia, mas logo a seguir que tua alma rompa o suspense com uma risada sonora, e que sempre, a todo momento, não se esqueça de que não é obrigada diminuir a alegria a favor da angústia.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):



Os exageros podem ser corrigidos depois, num primeiro momento é mais importante você colocar em marcha seus intuitos do que ter cuidado com os efeitos colaterais. Tudo pode ser consertado depois, com tempo. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):



É importante passar rapidamente pelos sustos que você levar, porque sendo esses garantidos, tendo em vista a situação do mundo, se você se detiver para alongar os sustos, não haverá tempo para fazer mais nada.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):



Importante mesmo é descobrir quem são as pessoas que você precisa congregar para que o futuro seja um cenário onde todas juntas prosperem e encontrem conforto e segurança. Boas pessoas e más pessoas estão misturadas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):



A pressão é enorme, mas você precisa navegar por ela como se estivesse de férias, já que a pressão enorme é como cachorro que late, mas que raramente morde. Mantenha a presença de espírito diante das adversidades.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):



Há questões que parecem emperrar tudo e que requererão intervenções que você não poderá fazer sem ajuda. Essa ajuda há de ser buscada em pessoas competentes, que entendam direito do que se trata. Não pode ser qualquer um.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):



Ainda que o investimento necessário para fazer decolar seus projetos seja considerável, e provoque temor, procure atravessar esse ânimo o mais rapidamente possível e se conectar com o futuro almejado. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):



As perspectivas começam a se desenhar direito e isso traz muito alívio para a alma, quase acostumada a ter de rever os planos a todo momento. Há toda uma série de mudanças positivas vindo ao seu encontro. Celebre.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):



Para que tudo continue fluindo da melhor maneira possível, você precisa aceitar a complexidade do cenário atual sem tentar driblar os problemas que se apresentarem, mas os aceitando como desafios à sua inteligência.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):



Há certos investimentos que não podem ser evitados, ao contrário, precisam ser encarados em nome de manter tudo na mais completa ordem e, principalmente, para que as coisas não saiam do controle no futuro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):



Muita coisa para arrumar, organizar e planejar, de modo a que sua alma possa se sentir livre para continuar fazendo o necessário em nome de maior progresso e bem-estar. Está tudo ao seu favor, mas dá trabalho.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):



Encare com muito boa vontade tudo que precise ser feito nesta parte do caminho, porque mesmo que sejam tarefas aparentemente enfadonhas, se você as encarar com carinho e atenção, brindarão com alegria.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):



A questão não é ter paciência, mas perceber que as boas coisas da vida não se colhem prontas das árvores, porque mesmo que fosse assim, a árvore não faz brotar seus frutos do nada, de uma hora para outra. Processos.