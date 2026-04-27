Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (27/4)

27.4.26 - DISTRIBUIÇÃO DA VIDA - Data estelar: Lua Vazia a partir das 8h11 HBr



Prepara teu coração com a devida reverência à Vida que te oferece tua vida, porque ela circula com mais força na perspectiva da Lua Cheia mais importante do ano, que acontece na próxima sexta-feira.



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O Universo é um colossal organismo cuja principal função, porque todos os organismos cumprem uma função, é distribuir vida em dimensões infinitas e infinitesimais, e cada entidade existente, seja essa uma galáxia, um sistema solar, um planeta, um reino da natureza ou um expoente de cada reino, a recebe de acordo com sua capacidade, não apenas para a usar em proveito próprio, mas principalmente para a distribuir através de si, funcionando como o próprio Universo funciona.



Se queres receber mais, então eleva teu coração e purifica teu corpo, para poder distribuir mais Vida através de tua presença.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):



O que deveria funcionar direito parece ter conspirado para quebrar ao mesmo tempo de outros assuntos, que mereceriam mais atenção. Mantenha a calma, a serenidade, o eixo, porque nada disso há de ser tratado com irritação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):



Que suas alegrias não aconteçam em detrimento do bem-estar de outras pessoas, e para tanto seria interessante você silenciar algumas piadas, que em outros momentos passariam despercebidas, mas que agora seria diferente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):



Sentir-se confortável é uma necessidade cotidiana, e em geral a alma conhece o que precisa para esse fim. Porém, nem tudo dá o mesmo resultado sempre, há dias, como hoje, em que nada parece brindar com conforto.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):



Hoje é um daqueles dias em que seria melhor silenciar e se abster de fazer comentários nas redes sociais, porque do jeito estabanado que as pessoas, em geral, acordaram hoje, é provável que as reações sejam desproporcionais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):



O terreno seguro para você transitar pela vida confortável existe e está disponível, mas isso não significa que haja dias em que parece haver um abismo embaixo dos seus pés, e que isso traga angústia. Tudo passa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):



Abstenha-se de tomar atitudes precipitadas hoje, e procure manter a serenidade se por essas coisas do destino algo vier a acontecer, que produza irritação. Em primeiro lugar, aceite o que acontece, depois virá o acerto.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):



O ânimo nem sempre se apresenta como a gente gostaria ou precisaria, mas isso não há de agregar peso sobre seus ombros. Ao contrário, aceite a oscilação do ânimo sem se obrigar a estar como seria impossível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):



A companhia dessas pessoas que habitualmente nutrem sua alma e produzem bem-estar pode muito bem não dar o mesmo resultado no dia de hoje. Vale a pena ensaiar um afastamento estratégico para preservar o bom humor.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):



Procure se expor o menos possível, porque o mundo está hoje em desencanto, e isso como se anteriormente andasse encantado, nada é por aí! Porém, sempre há margem para piorar. A boa notícia é que é passageiro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):



Procure revisar tudo que você acha que funciona bem e o que sua alma dá por garantido, porque num dia como o de hoje o mundo inteiro está sujeito a imprevistos, que podem ser positivos, ou seu contrário também.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):



Sensações estranhas invadem a alma e como a consciência tem a função de entender o que acontece, passa a fazer conjecturas ainda mais estranhas. Melhor sair dessa o quanto antes, porque nada é sério, é tudo temporário.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):



Se alguma discórdia surgir, finja que não é com você, saia pela tangente, porque iniciar confrontos neste momento levaria a que tudo adotasse uma proporção completamente impertinente. Não é hora de criar caso.